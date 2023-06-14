Це буде танк без гармати, – Кулеба про ідею створення Ради Україна – НАТО без членства

Генсек НАТО заявив, що створення Ради Україна – НАТО сприятиме зміцненню партнерства між Альянсом та Україною. Проте Дмитро Кулеба розкритикував ідею її створення, якщо країна не отримає членство.

Про це міністр заявив за підсумками розмови з німецькою колегою Анналеною Бербок. Він також висловив німецькій стороні вдячність за підтримку.

До теми Є дві перепони: хто перешкоджає вступу України до НАТО

Україна потрібна НАТО

Міністр закордонних справ заявив, що Україна повинна отримати чітку відповідь щодо членства в Альянсі на саміті. Створення спеціальної Ради Україна – НАТО Кулеба вважаю безглуздим, якщо країна не отримає чіткого сигналу від партнерів.

Заснувати у Вільнюсі Раду Україна – НАТО, не здійснивши рішучого кроку до членства, — все одно що надати танк без гармати. Україна потрібна НАТО як держава-член Альянсу, а не просто привілейований партнер,

– заявив Кулеба.

Раніше генсек НАТО на брифінгу заявив, що створення такої Ради зміцнило б партнерство між Альянсом та Україною. Окрім того, такий орган може в майбутньому ухвалювати спільні рішення. За словами Столтенберга чинна Комісія Україна – НАТО не підходить, адже у такому форматі країни-партнери не можуть ухвалювати рішення.

"Якщо союзники домовляться створити Раду НАТО – Україна, це означало б, що це буде 32 рівних учасників за одним столом, і що це орган, який може ухвалювати рішення… Це структура для набагато глибшої співпраці, для ухвалення спільних рішень, якщо всі члени Ради погодяться", – наголосив Столтенберг.

Україні можуть запропонувати ізраїльську модель безпеки

На майбутньому саміті у Вільнюсі, який проходитиме 11 – 12 липня, Україні можуть запропонувати ізраїльську модель безпеки. За даними видання New York Times, країни Балтики та Польща закликають НАТО до більш рішучих дій, натомість у Білому домі – вагаються.

Видання стверджує, що президент США вагається, що через вступ України до НАТО російський диктатор Владімір Путін може розв'язати Третю світову війну. Представники адміністрації Джо Байдена повідомили, що деякі союзники хочуть, щоб на саміті Альянсу у липні Україні дали чіткі політичні зобов'язання про вступ відразу ж після закінчення війни.

Через такі суперечки з'явилася пропозиція ізраїльської моделі – запропонувати Україні не проходити стандартний процес для кандидатів на членство, адже міць української армії вже була випробувана у боях з Росією.