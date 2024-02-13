Чи отримає Україна запрошення на членство в НАТО під час саміту у Вашингтоні

Україна продовжує свій шлях до вступу у Північноатлантичний альянс. У Вашингтоні повинен відбутися черговий саміт НАТО, тож пані посол США при НАТО оцінила, чи отримає Україна запрошення на членство в Альянсі.

Пані посол США при НАТО Джуліан Сміт сказала, що Україна навряд чи отримає запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу під час саміту НАТО у Вашингтоні у цьому році. Втім, держави-члени Альянсу надішлють "сигнал" Путіну у непохитній підтримці України, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Альянс наближається до України

За її словами, члени НАТО підтвердили, що майбутнє України в Альянсі ще у 2008 році. Джуліан Сміт зазначила, що під час саміту у Вільнюсі союзники працювали над тим, аби допомогти Україні впровадити необхідні реформи, які б наблизили Київ до НАТО.

Що стосується саміту цього літа, то я не очікую, що Альянс надішле запрошення на цей час,

– сказала Сміт.

Натомість посол США при НАТО очікує, що союзники нададуть сигнал про те, що Альянс наближається до України та робить конкретні кроки, аби стати "мостом" між станом на сьогодні та повноправним членством. Вона також висловила надію, що президент України Володимир Зеленський зможе приєднатись до них особисто та зможе побачити непохитну підтримку України.

Сміт очікує, що партнери також надішлють Путіну сигнал про те, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Допомога Україні від США

Посол США при НАТО Джуліан Сміт сподівається, що слідом за Сенатом Конгрес підтримає виділення допомоги для України вже найближчим часом.

Вона зазначила, що союзники повинні пам’ятати про те, що поставлено на карту. За її словами, якщо Росія зможе перемогти Україну, тоді європейська безпека опиниться під загрозою.

Я все ще переконана, що Конгрес невдовзі схвалить ще один пакет допомоги в міру того, як ми наблизимося до двох років війни Росії проти України,

– сказала вона.

Дипломатка нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення США виділили Україні 75 мільярдів доларів допомоги, у той час, коли ЄС надав 90 мільярдів євро Києву. Крім того, нещодавно держави-члени Євросоюзу оголосили про передачу 50 мільярдів євро ще на чотири роки.

Джуліан Сміт також прокоментувала можливий напад Росії на держави-члени Альянсу. За її словами, Альянс готується "до всіх непередбачених ситуацій" вже зараз.

Росія залишається предметом номер один в центрі нашої уваги,

– додала посол.

Вона наголосила, що вони вже бачили класичну гру, яку Росія вважає за краще використовувати для підриву сильних сторін Альянсу, і не втрачають час, щоб підготуватися до різноманітних непередбачених обставин.