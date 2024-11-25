Росія напала б на Україну раніше, якби та почала рух до НАТО у 2008, – Меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Росія мола розв'язати війну проти України раніше. Це могло б відбутися, якби Україна почала свій рух до НАТО у 2008 році.

Меркель заявила про це напередодні виходу своїх мемуарів, передає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про заяву Меркель

В інтерв'ю виданню колишня канцлерка Німеччини захищала свої політичні рішення, які ухвалила під час перебування на посаді. За її словами, якби Україна продовжила шлях в НАТО, війна розпочалася б раніше й була гіршою, ніж зараз.

Мені абсолютно зрозуміло, що президент Путін не стояв би осторонь і не спостерігав би за тим, як Україна вступає до НАТО. І тоді Україна як країна, безумовно, не була б такою підготовленою, як у лютому 2022 року,

– переконана Меркель.

Вона також зазначила, що потрібно зробити все можливе, аби Кремль не використав ядерну зброю. Меркель закликала не боятися Росії. Проте визнала, що вона є однією з найбільших ядерних держав.

Раніше Меркель обурилася, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні. Колишня канцлерка заявила, що попереджала світ про напад Путіна та не вважає себе причетною до початку війни.