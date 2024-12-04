Сибіга заявив, що Україна не відмовляється від безпекових угод, бо вони не є альтернативою НАТО

Україна наполягає, що єдиним прийнятним форматом гарантій безпеки є повноцінне членство в НАТО. При цьому це не суперечить діючим угодам з міжнародними партнерами.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі міністрів країн-членів НАТО у Брюсселі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Які угоди прийнятні для України

Сибіга наголосив, що двосторонні угоди з партнерами відіграють важливу роль у досягненні головної мети – вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Ці угоди посилюють нас на шляху до НАТО, в кожній угоді це зазначається,

– заявив міністр.

Міністр також згадав, що Міністерство закордонних справ раніше оприлюднило офіційну позицію, яка відкидає будь-які альтернативи членству в НАТО у вигляді гарантій безпеки. Водночас, безпекові угоди не підпадають під це визначення.

"Ніяка це не альтернатива. Це дорога (до вступу)… це інструмент і елемент посилення як допомоги Україні зараз, так і на нашому шляху до НАТО", – пояснив Сибіга.

Раніше МЗС України в своїй заяві підкреслило, що будь-які гарантії безпеки, які розглядаються як замінники членства в НАТО, є неприйнятними для України.