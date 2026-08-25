Країни НАТО повинні одночасно захищати союзників у разі нападу Росії, – Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що у разі військової агресії проти країн Балтії на їхній захист має стати НАТО. Йдеться про допомогу всіх понад 30 країн Альянсу.

Про це президент України сказав під час зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом, передає 24 Канал. Тоді главу держави запитали, чи відправить Україна своїх військових на допомогу Естонії у разі потенційного вторгнення Росії.

Чому вступ України до НАТО вигідний для Альянсу

Зеленський наголосив, що Україна поки не перебуває в Північноатлантичному альянсі, на відміну від Естонії.

Що стосується наших військових, Україна не в НАТО. Естонія в НАТО. Якщо вірити в силу НАТО, то в Естонії, не дай Боже, але якщо будуть якісь ризики, є понад 30 країн, які, на мій погляд, повинні одночасно захищати будь-яку країну, яка є союзником НАТО,

– підкреслив він.

Український лідер також зауважив, що приєднання України до Альянсу підвищить безпеку всіх його учасників. На його думку, поява української армії всередині союзу стане чинником стримування для Кремля.

Якщо Україна буде в НАТО, то це буде вигідно для всіх країн, які вже в НАТО, тому що менше ризиків у інших країн, що Росія буде починати агресію проти іншої країни НАТО, тому що в НАТО є країна з сильною армією. І для Росії це небезпечно,

– заявив Зеленський.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського Росія намагається послабити Європу поступово, впливаючи на окремі країни. Москва прагне провокувати сумніви, нерішучість і кризи, щоб європейці відмовилися від підтримки України.