"Більше ясності буде в травні": чи досі ЄС розглядає ідею вступу України у 2027 році
- Євросоюз не відкинув ідею вступу України у 2027 році, хоча чіткої моделі цього процесу поки що немає.
- Важливим чинником для вступу є швидкість впровадження реформ в Україні, а у Верховній Раді є близько 100 законопроєктів для виконання необхідних умов.
Євросоюз не відкинув ідею вступу України у 2027 році. У Кабміні не вважають проблемою відсутність чіткої моделі цього процесу.
Про це повідомив віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, передає "Європейська правда".
Коли Україна може вступити в ЄС?
Тарас Качка заявив, що наразі справді відсутня конкретна модель вступу України в Євросоюз. Проте, за його словами, це "не проблемою, а суперуспіх", адже варіанти залишаються відкритими, тому ЄС активно обговорює їх.
Віцепрем'єр додав, що наразі у дискусії беруть участь Німеччина, Франція та Нідерланди, яких звикли вважати скептиками. Проте точніше буде відомо у травні, вважає Качка. Тоді можуть концептуалізувати певні підходи.
Можна сказати, що вони теж орієнтуються на 2027 рік для вирішення питання вступу України в ЄС. Ця дата не зафіксована, але ніхто не відкинув ідею проговорювати модель вступу в Європейський Союз у 2027 році,
– уточнив він.
На переконання Качки, ключовим фактором є швидкість впровадження реформ в Україні. В ЄС очікують прогресу у виконанні "бенчмарків" (умови необхідні для відкриття та закриття переговорних кластерів про вступ до Євросоюзу).
Водночас у Верховній Раді наразі є близько 100 законопроєктів, які закривають ці "бенчмарки", резюмували у Кабміні.
Вступ України до Євросоюзу: останні заяви
17 березня стало відомо, що Україна отримала всі вимоги для вступу до ЄС. Йдеться про останні кластери щодо конкурентоспроможності, зеленого порядку денного та ресурсів.
Західні ЗМІ припускали, що ймовірний вступ Ісландії та Норвегії можуть відкласти євроінтеграцію України. В Єврокомісії спростувала це, зазначивши, що ці процеси не пов'язані.