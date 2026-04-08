"Більше ясності буде в травні": чи досі ЄС розглядає ідею вступу України у 2027 році

Євросоюз не відкинув ідею вступу України у 2027 році. У Кабміні не вважають проблемою відсутність чіткої моделі цього процесу.

Про це повідомив віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, передає "Європейська правда".

Коли Україна може вступити в ЄС?

Тарас Качка заявив, що наразі справді відсутня конкретна модель вступу України в Євросоюз. Проте, за його словами, це "не проблемою, а суперуспіх", адже варіанти залишаються відкритими, тому ЄС активно обговорює їх.

Віцепрем'єр додав, що наразі у дискусії беруть участь Німеччина, Франція та Нідерланди, яких звикли вважати скептиками. Проте точніше буде відомо у травні, вважає Качка. Тоді можуть концептуалізувати певні підходи.

Можна сказати, що вони теж орієнтуються на 2027 рік для вирішення питання вступу України в ЄС. Ця дата не зафіксована, але ніхто не відкинув ідею проговорювати модель вступу в Європейський Союз у 2027 році,

– уточнив він.

На переконання Качки, ключовим фактором є швидкість впровадження реформ в Україні. В ЄС очікують прогресу у виконанні "бенчмарків" (умови необхідні для відкриття та закриття переговорних кластерів про вступ до Євросоюзу).

Водночас у Верховній Раді наразі є близько 100 законопроєктів, які закривають ці "бенчмарки", резюмували у Кабміні.

