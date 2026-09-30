Вступ України до ЄС до 2030 року є цілком реалістичним, – посол Катаріна Матернова

Європейський Союз продовжує розглядати приєднання нашої держави до кінця поточного десятиліття як цілком можливий сценарій. Головним фактором для успішної інтеграції залишається завершення бойових дій.

Про це в ефірі 24 Каналу заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. За її словами, оцінка щодо часових рамок вступу до 2030 року не змінилася з часу перших прогнозів.

Важливо. Повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Що вплине на швидкість вступу

Дипломатка наголосила, що найважливішим фактором залишається завершення російської агресії, яке суттєво вплине на загальний перебіг подій. Вона залишається оптимісткою щодо євроінтеграції нашої держави, адже реформи, проведені з моменту подання заявки на членство та від часів Революції Гідності, створюють міцне підґрунтя для подальшого руху.

Я думаю, що це все ще реалістична дата, але зараз, щиро кажучи, найбільше мене займає думка про те, коли ми побачимо кінець цього жахливого російського вторгнення? Це справді змінить динаміку, але крім цього, я все ще думаю про 2030 рік,

– Матернова.

Показово, що під час запису цього інтерв'ю безпосередньо лунали вибухи від чергової денної атаки. Однак розмову не зупинили, що стало своєрідною демонстрацією непохитності.

ЄС готує дорожні карти

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єврокомісія готує нові пропозиції для країн-кандидатів, серед яких є й Україна. Як повідомляло видання Politico, Брюссель планує надати чіткі дорожні карти, які вперше дадуть гарантії вступу за умови виконання необхідних реформ. Ці документи визначать очікування від кожної держави та встановлять приблизні дати формального закриття переговорних кластерів.