Україна виконала всі умови для відкриття кластерів з ЄС, – Ченцов

Україна виконала всі умови для відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу та технічно готова рухатися далі. Водночас Київ розраховує, що другий і третій кластери відкриють уже в жовтні, а решту – до кінця 2026 року.

Про це 2 жовтня заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов у коментарі Суспільному.

Що заявив Ченцов?

За словами Ченцова, готовність України до подальшого відкриття кластерів підтвердила Європейська комісія.

Що стосується наступних переговорних кластерів, Україна виконала всі умови та технічно готова до відкриття всіх кластерів, що було підтверджено Європейською комісією. Ми розраховуємо на відкриття 2-го і 3-го кластерів у жовтні, та решти до кінця цього року,

– сказав він.

Наразі для України офіційно відкриті перший кластер "Основи процесу вступу в ЄС" та шостий "Зовнішні відносини". Ченцов зазначив, що Київ продовжує виконувати зобов'язання, зокрема щодо захисту прав національних меншин.

Одним із кроків у цьому напрямку стало внесення до Верховної Ради законопроєкту щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин.

"Вже відкрито 1-й кластер "Основи процесу вступу до ЄС" та 6-й «Зовнішні відносини», і (Київ – ред.) продовжує виконувати свою домашню роботу, зокрема у сфері захисту прав національних меншин. [...] Черговим кроком у цій роботі стала розробка та внесення до Ради законопроєкту щодо забезпечення освітніх прав корінних народів та осіб, які належать до нацменшин України. Він спрямований на виконання Плану заходів та відповідного проміжного бенчмарку кластера", – розповів віцепрем'єр.

Водночас єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року неможливий.

Дата 1 січня 2027 року була встановлена президентом Зеленським. Вступ (до ЄС – ред.) ґрунтується на принципі заслуг: ясно, що ця дата неможлива. У процесі вступу немає ні привілеїв, ні потурань. Але ми повинні враховувати, що Україна веде війну за виживання, тому допомагати їй – наш обов'язок,

– сказала посадовиця.

Кос також висловила сподівання, що до кінця 2026 року вдасться відкрити якомога більше переговорних кластерів. Вона наголосила, що поступова інтеграція України не є заміною повноправному членству, а "коротких шляхів" у процесі вступу не буде.

"Я розумію, що Київ розглядає членство в ЄС як гарантію безпеки. Війна в Україні змінила геополітичний ландшафт Європи, й одним із наслідків є те, що розширення (ЄС – ред.) знову стало пріоритетом не лише для України, а й для інших країн", – резюмувала Кос.

Водночас для фактичного відкриття кластерів потрібне рішення держав-членів ЄС. Раніше Угорщина виступала проти відкриття наступних кластерів, пов'язуючи свою позицію, зокрема, з питанням прав угорської національної меншини в Україні.