У сеймі Польщі сказали, чи вступить Україна до ЄС без розв'язання питання Волинської трагедії

Україна та Польща мають певні розбіжності у бачення історичних питань. У польському сеймі вважають, що це не має завадити нашій державі увійти до Євросоюзу.

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск говорив, що Україна не зможе стати членкинею ЄС поки не розв'яже історичні питання із його країною. Натомість маршалок польського Сейму Шимон Головня вважає, що це можна обговорювати вже після того, як наша держава увійде до блоку.

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Розбіжності будуть і надалі

За словами маршалка, Україна та Польща і надалі матимуть деякі розбіжності між собою щодо Волині.

Там ми матимемо їх, і ми обговорюватимемо їх і надалі, але вже у безпечній екосистемі Євросоюзу,

– наголосив Головня.

Він також зазначив, що всі знають, що під час операції "Вісла" українці були примусово виселені зі своїх територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині. Головня підкреслив, що якщо копатися в історії, то якість розмови може бути іншою, адже можна докоряти один одному за погані речі, які поляки робили українцям, а українці – полякам.

У МЗС України згодом уточнили, що голова відомства не висловлював територіальних претензій до Польщі.