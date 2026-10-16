Україна разом із ЄС створить робочу групу для просування антикорупційних реформ

Україна та Євросоюз створять спільну робочу групу для прискорення прогресу з досягнення бенчмарків (проміжних критеріїв). Сторони домовилися зосередитися на реформах у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у соцмережі X 16 жовтня. Подальші спільні дії вона обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким після відкриття двох переговорних кластерів.

Що відомо про таку робочу групу

За словами Кос, Україна демонструє один із найвищих показників прогресу серед усіх країн-кандидатів, які зараз на шляху до членства в ЄС.

Ми домовилися запустити спільну робочу групу для прискорення прогресу щодо проміжних бенчмарків та просування ключових реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією,

– написала єврокомісарка.

Кос наголосила, що успіх вимагатиме єдності та відданості від усіх залучених українських партнерів

Вона також підкреслила, що прикладом такої злагодженої роботи стало нещодавнє ухвалення Верховною Радою поправок до законодавства про освіту для національних меншин.

Раніше повідомлялось, Рада Європейського Союзу цього тижня схвалила відкриття для України переговорних кластерів "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Нагадаємо, загалом для України відкрито вже чотири з шести переговорних кластерів. Тим часом прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що вступ України до ЄС може тривати від 15 до 20 років.