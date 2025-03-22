Сіярто цинічно заявив, що Угорщина проти вступу України до ЄС через Закарпаття

Угорська влада продовжує робити антиукраїнські заяви та блокувати допомогу Києву. Петер Сіярто наголосив, що в Україні нібито порушуються права угорської нацменшини.

Так, у соцмережі "Х" очільник МЗС Угорщини повідомив, що обговорив зі своєю австрійською колегою порушення прав угорців на Закарпатті, передає 24 Канал.

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У чому претензія Сіярто до Києва

Сіярто зазначив, що буцімто, попри обіцянки, Україна досі не відновила права угорської меншини, які були скасовані у 2015 році.

Поки це не зміниться, прогресу щодо вступу до ЄС бути не може, оскільки політика Києва щодо меншин залишається неприйнятною і явно суперечить загальним європейським нормам і принципам,

– наголосив міністр.

Зверніть увагу! Президент Зеленський публічно заявив, що переговори щодо вступу України в ЄС сповільнилися через блокування процесу Угорщиною.

До слова, за даними ЗМІ, Угорщина підготувала та розіслала іншим країнам-членам ЄС документ з претензіями до України щодо угорської національної меншини. У ньому Угорщина вимагає повернення своїй меншині "всіх прав, які вона мала до 2015 року". Йдеться, зокрема, про вільне використання угорської мови в Україні та поновлення права на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.

Також Будапешт не влаштовує, що угорська громада не має свого делегата у Верховній Раді.