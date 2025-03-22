Сіярто цинічно заявив, що Угорщина проти вступу України до ЄС через Закарпаття
- Петер Сіярто заявив про порушення прав угорської нацменшини на Закарпатті.
- Очільник угорського МЗС наголосив, що поки Київ, мовляв, не виправить цю ситуацію, про ЄС йому можна забути.
Угорська влада продовжує робити антиукраїнські заяви та блокувати допомогу Києву. Петер Сіярто наголосив, що в Україні нібито порушуються права угорської нацменшини.
Так, у соцмережі "Х" очільник МЗС Угорщини повідомив, що обговорив зі своєю австрійською колегою порушення прав угорців на Закарпатті, передає 24 Канал.
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У чому претензія Сіярто до Києва
Сіярто зазначив, що буцімто, попри обіцянки, Україна досі не відновила права угорської меншини, які були скасовані у 2015 році.
Поки це не зміниться, прогресу щодо вступу до ЄС бути не може, оскільки політика Києва щодо меншин залишається неприйнятною і явно суперечить загальним європейським нормам і принципам,
– наголосив міністр.
Зверніть увагу! Президент Зеленський публічно заявив, що переговори щодо вступу України в ЄС сповільнилися через блокування процесу Угорщиною.
До слова, за даними ЗМІ, Угорщина підготувала та розіслала іншим країнам-членам ЄС документ з претензіями до України щодо угорської національної меншини. У ньому Угорщина вимагає повернення своїй меншині "всіх прав, які вона мала до 2015 року". Йдеться, зокрема, про вільне використання угорської мови в Україні та поновлення права на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.
Також Будапешт не влаштовує, що угорська громада не має свого делегата у Верховній Раді.