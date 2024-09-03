Шлях України до ЄС: Стефанішина розповіла, як відбуватимуться переговори наступного року

У 2025 році Європейський Союз має розпочати переговори щодо "фундаментальних правил" вступу України до блоку. Очікується, що цей рік стане вирішальним, оскільки Україна готується завершити формування своїх переговорних позицій за всіма відповідними розділами.

За словами віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, весь переговорний процес був відкритий 25 червня 2024 року. Україна має можливість вести переговори щодо різних аспектів майбутньої угоди про вступ до ЄС.

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Що відомо про переговори щодо вступу України до ЄС

Стефанішин зазначила, що переговори щодо вступу України до ЄС не відкладали в "довгий ящик" і вже з 8 липня поточного року, почалися двосторонні зустрічі по скринінгу законодавства.

І вже всі двосторонні переговори по всіх напрямках, вони вкладені в певний календар 24 – 25 року,

– зазначила Стефанішина.

Віцепрем'єрка зауважила, що переговори відкриваються кластерами, тобто по 6 – 7 розділів, відповідно до напрямку. Вона також наголосила, що вже у 2025 році обов'язково мають розпочатися переговори по кластеру "фундаментальні правила".

"Це блок, без якого неможливо говорити про будь-які політичні рішення. Нам треба бути готовими юридично стати частиною єдиного ринку і відповідати політичним критеріям верховенства права. Це робота, яка триває зараз і 2025 рік може бути відзначений тим, що ми перейдемо до етапу вже фіналізації переговорних позицій по всіх розділах", – пояснила Стефанішина.