Є план А, план А+ і план А зі зірочкою, – пані посол про перспективу вступу України до ЄС

Євросоюз все ще розраховує розпочати переговори про вступ України за всіма кластерами до кінця року, попри блокування з боку Угорщини. Є різні способи, щоб це реалізувати.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на посла Євросоюзу в Україні Катаріну Матернову в інтерв'ю для "РБК-Україна".

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Як пані посол оцінює перспективи вступу України до ЄС

Україна та ЄС мають амбітні цілі на цей рік щодо прогресу в процесі вступу України до Євросоюзу. Однак цьому перешкоджає позиція однієї країни – Угорщини.

Матернова висловила сподівання, що все ще можливо відкрити всі кластери переговорів цього року за нинішніх політичних обставин.

Колеги вказують, що є різні способи, як це можна реалізувати, і план все ще полягає в тому, щоб відкрити спочатку три, а потім ще три кластери – і все це ще в рамках датського головування (друга половина цього року – 24 Канал). Тож це все ще план А, або план А+, або план А зі зірочкою,

– зазначає пані посол.

Нагадаємо, що за словами президента Європейської ради Антоніу Кошти, наразі найшвидше вступити до ЄС можуть Албанія та Чорногорія. Якщо країни проведуть необхідні реформи, це може статися до 2030 року.