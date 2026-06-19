"Не зупинити": Зеленський зробив нову заяву про вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський назвав відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу України до Європейського Союзу історичним досягненням. Він наголосив, що процес євроінтеграції вже розпочався і рух України до членства в ЄС продовжуватиметься.

Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про вступ України до Європейського Союзу?

Президент України наголосив, що процес європейської інтеграції України вже набув незворотного характеру.

Ми відкрили перший кластер. Це історичний момент, це наш шлях в ЄС. Його не зупинити,

– заявив Зеленський.

За словами президента, Україна розраховує відкрити всі переговорні кластери та продовжити просування до повноправного членства в Євросоюзі за підтримки європейських партнерів.

Також Зеленський повідомив про результати засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Зокрема, дев'ять держав підтвердили свою участь у програмі PURL, яка передбачає постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Загальна вартість цієї допомоги перевищує 1 мільярд доларів.

Крім того, Україна досягла домовленостей із міжнародними партнерами щодо надання додаткових винищувачів F-16. Президент наголосив на важливості прискорення підготовки українських пілотів для ефективного використання цих літаків.

Окремо глава держави зазначив, що країни Європейського Союзу підтримують подальше посилення санкційного тиску на Росію та продовження фінансової допомоги Україні. Водночас Зеленський висловив переконання, що позиції Росії поступово слабшають як на фронті, так і в політичній площині. При цьому він застеріг, що на тлі такого розвитку подій Росія може збільшити кількість ракетних і дронових атак по українських містах.

Президент підкреслив, що Україна продовжує рухатися шляхом євроінтеграції, зміцнювати обороноздатність та працювати з партнерами над посиленням міжнародної підтримки у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, Європейський Союз за підсумками саміту в Брюсселі підтвердив незмінну підтримку України та домовився посилити тиск на Росію. У заяві наголошується на продовженні політичної, фінансової, військової та гуманітарної допомоги, прискоренні постачання озброєнь і боєприпасів, а також ухваленні нового пакета санкцій проти Росії.

Окремо ЄС підтримав євроінтеграційний шлях України, відкриття переговорних кластерів і участь у гарантіях безпеки та майбутній відбудові країни.