Вступ України до Євросоюзу та НАТО: експертка пояснила, коли та яких умов це станеться

Питання вступу до Євросоюзу сьогодні на часі, як ніколи до того. Та і з НАТО у нас, як виявилося, ще далеко не все зрозуміло – навіть, якщо у майбутньому з Росією буде підписано угоду, в якій буде юридично зафіксовано нейтральний статус України.

Чи завадить нам отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу позиція МЗС Австрії, наскільки реально вступити до європейської співдружності за два роки та яке майбутнє чекають прагнення України до НАТО – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповіла аналітикиня центру "Нова Європа" Маріанна Фахурдінова.

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Перспективи України та позиція Австрії

Як на перспективи отримання нами статусу кандидата на вступ до ЄС вплине заява глави австрійського МЗС?

Такі заяви не можна вважати перешкодою. Дипломатична робота з нашого боку постійно триває і, я думаю, навіть приклад з наданням важкого озброєння багато про що говорить в цьому сенсі.

Маріанна Фахурдінова / Фото надане спікеркою

Спочатку про це навіть не йшлося, а наразі дуже багато держав згодилися постачати нам таке озброєння. Тому, я думаю, що з наданням нам статусу кандидата на членство в ЄС все в України вийде.

Хоч глава австрійського МЗС і говорив, що наша країна взагалі не повинна вступати до Євросоюзу, а шукати натомість якихось інших шляхів зближення, ми ні на які поступки йти не будемо в цьому питанні. Не будемо погоджуватися на якесь нове Східне Партнерство. Тим більше, що підтримка вступу серед суспільства складає 91%. Українська сторона наполягатиме на своєму і досягне таки в цьому успіху.

Коли ми зможемо розраховувати на надання статусу кандидата на вступ?

Очікується, що ми зможемо отримати цей статус вже в червні цього року, коли відбудеться засідання Європейської Ради. Україна вже заповнила опитувальник Єврокомісії щодо того, наскільки ми відповідаємо Копенгагенським критеріям вступу в ЄС. Серед них – політичні та економічні питання.

Після того як Європейська Комісія опрацює цей опитувальник, вона дасть рекомендації Єврораді. Остання на основі рекомендацій ухвалить відповідне рішення.

Українська сторона розраховує на те, що до визначеного раніше часу європейці встигнуть все опрацювати. І ми зможемо отримати бажаний статус кандидати на вступ до ЄС.

Вступ України до ЄС: строки та нюанси

Вступ до ЄС у 2024 році: наскільки він є реальним?

Я б тут підтримала позицію нашого міністра закордонних справ. Він сказав, що вступ відбудеться 100%, це лише питання часу. Насправді робити якісь конкретні прогнози важко. Кожна країна проходить свій шлях, кожна країна по-різному підготовлена до того, щоб адаптуватися до певних стандартів ЄС.

Тому тут з одного боку все залежатиме від того, наскільки Україна швидко буде готова довиконати "домашнє завдання", довпровадити реформи. З іншого боку – від політичної волі самих європейців, від швидкості прийняття ними необхідних рішень.

Тож, якщо говорять, що це питання кількох років, то це цілком реалістично. Проте, якихось конкретних прогнозів я б не давала, адже кожен кейс індивідуальний.

Що для нас означає нарада на Рамштайні?

За її результатами ми побачили зміну позиції деяких країн у питанні постачання нам зброї. Наприклад, Німеччини, яка оголосила про надання певних видів озброєнь. Хоча, раніше держава займала, м'яко кажучи, дуже обережну позицію стосовно цього.

Ми побачили координацію зусиль країн-членів НАТО та їх союзників (загалом у зустрічі брали участь міністри оборони 43-х держав – 24 канал). Це свідчить, що в принципі, країни готові обговорювати російську загрозу, надавати нам допомогу та координувати її постачання.

Після цієї зустрічі постачання зброї має стати більш налагодженим і спрощеним. В рамках цього майданчика зустрічі відбуватимуться щомісяця, як було заявлено раніше. Відтак, навіть ті країни, які ще до сьогодні вагаються, чи варто нам допомагати, будуть врешті-решт дотиснуті за колективним принципом.

Швеція та Фінляндія просяться в НАТО

Що передбачає захист на період подання заявки на вступ до НАТО, про який просять шведи?

Хочу почати трохи здалеку. З того, чому, власне, ці дві держави взагалі заговорили про своє членство в Альянсі. Вони захотіли убезпечити себе від військових загроз з боку Росії. В період подачі заявки і шведи, і фіни будуть найбільш вразливими до цих загроз. Стокгольм і Гельсінкі подадуть сигнал про те, що вони вже на низькому старті перед самим входженням до блоку, не маючи при цьому на час цього перехідного періоду натівської захисної парасольки. І в цей момент вони будуть найбільш вразливі.

Необов'язково, що Росія вдасться до військової сили, але вона може застосувати інші методи тиску. У зв'язку з можливістю чинення такого тиску Фінляндія і Швеція якраз таки й заявили, що потребують захисту.

Наскільки мені відомо, у Вашингтонському договорі немає пункту, котрий би передбачав механізм надання захисту на проміжний період. Однак, переговори про пошук рішення цієї проблеми вже тривають. Раніше США та Великобританія вже говорили, що готові забезпечити двом потенційним новачкам безпеку, як вони того вимагають.

До прикладу, посилити власну військову присутність поблизу територій цих країн чи провести масштабні військові навчання за участі шведських та фінських солдатів. Крім того, оскільки Швеція і Фінляндія обидві є членами ЄС, то можуть розраховувати на допомогу сусідів по блоку в разі нападу Росії. Можливо, саме цей варіант є зараз робочим.

Путін підштовхнув Швецію та Фінляндію подумати про вступ до НАТО / Фото Getty Images

Коли слід очікувати вступу Фінляндії та Швеції до НАТО?

Вступ тієї чи іншої країни в цьому випадку залежить від її бажання та від згоди решти членів. Це більше політичне рішення. Період від оголошення про бажання вступити до самого моменту інтеграції тут значно коротший, ніж у випадку із ЄС.

Сьогодні абсолютна більшість держав цього військово-політичного блоку висловили згоду на прийняття шведських та фінських партнерів.

Обидві країни хочуть подати заявку про членство вже у травні. В цей період якраз відбудеться візит фінського президента до Швеції. Можливо, під час цього візиту сторони публічно оголосять про свої наміри. Нині у парламентах обох потенційних новачків все ще точаться дискусії щодо того, чи справді аж так необхідно вступати до НАТО, чи треба шукати дієвіших альтернатив.

Якщо активні обговорення закінчаться на користь першого варіанту, то треба чекати оголошення відповідних намірів вже у травні. Далі запуститься сама вступна процедура. Вона передбачає підписання протоколу про приєднання, який є логічним наслідком поданої раніше та схваленої попередньо заявки.

В НАТО вже кажуть, що процедура пройде доволі швидко. Обидві кандидатки тривалий час тісно співпрацювали з блоком. Набули високого рівня взаємосумісності, мають статус партнерів із розширеними можливостями. При цьому перебувають у ньому набагато довше, ніж наша держава.

Україна може стати членом НАТО / Фейсбук NATO

Вступ України до НАТО

Як розуміти слова Руслана Стефанчука про те, що ми не будемо вносити зміни до Конституції й вилучати звідти положення про прагнення до НАТО?

Він мав на увазі, що надання нам безпекових гарантій і курс на набуття членства в Північноатлантичному альянсі не є взаємовиключними. Тобто, навіть якщо ми отримуємо гарантії безпеки зараз, то все одно цілком можемо прагнути членства в Альянсі у майбутньому.

Україна стане членом НАТО ще при наших із вами життях?

Якщо Україна сама не зверне з цього шляху, то це відбудеться досить швидко. Ще до повномасштабного вторгнення ми вже доволі успішно впроваджували певні необхідні реформи для цього.

Вторгнення пришвидшило процес набуття сумісності. Після нашої перемоги ми зможемо прискорити темпи інтеграції до Альянсу. Якщо ми вступимо до ЄС, то питання демократичного розвитку, верховенства права та працюючої економіки будуть закриті. Оборонні закриваються зараз. Україна показує, що в неї сильна армія з унікальним досвідом, якого немає в жодної армії НАТО.

Додатковим аргументом слугують слова Дмитра Кулеби про швидкий перехід наших військ на натівські калібри. Гадаю, що коли ми переможемо та вступимо до ЄС, питання вступу до НАТО зніметься дуже швидко.

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