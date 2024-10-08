У Раді очікують, що Україна стане повноправним членом НАТО раніше, ніж приєднається до ЄС

Україна може доєднатися до Північноатлантичного альянсу раніше, ніж стане членом ЄС. На це вказує динаміка переговорного процесу щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це в Брюсселі заявив під час "геополітичного діалогу" під егідою Центру європейської політики перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляють в Укрінформ.

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Вступ України в НАТО може бути швидшим, ніж в ЄС

За словами політика, він очікує, що "ми станемо членами НАТО швидше, ніж членами Євросоюзу". Він зазначив, що "це пов'язано з певними традиціями щодо розширення ЄС".

Так, Корнієнко звернув увагу, що усі "хвилі розширення" Євросоюзу відбувалися після європейських виборів, а наступні – плануються на 2029 рік.

Тож, як я думаю, наступна можливість для розширення ЄС може відкритися саме після цих виборів до Європейського парламенту,

– вказав він.

Перший заступник голови ВРУ додав, що українська сторона зробить "все з нашого боку, щоб бути підготовленими до такого розвитку".

Однак він зауважив, що яким буде рішення країн-членів, наразі передбачати важко, адже 5 років у політиці – це дуже тривалий час.

Також Корнієнко розповів, що прибув до Брюсселя у складі державної делегації для переговорів щодо продовження скринінгу законодавства України на відповідність європейським правовим нормам.

"Саме це є найважливішою і суто практичною умовою для членства будь-якої країни в ЄС", – сказав він. Корнієнко додав, що Україна "чітко усвідомлює", що процес розширення ґрунтується "на досягненнях кожної країни-кандидата", та готова "сумлінно працювати", щоб пройти цей шлях євроінтеграції та набути повноправного членства у Євросоюзі.