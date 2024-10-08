У Раді очікують, що Україна стане повноправним членом НАТО раніше, ніж приєднається до ЄС
Джерело:Укрінформ
Україна може доєднатися до Північноатлантичного альянсу раніше, ніж стане членом ЄС. На це вказує динаміка переговорного процесу щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.
Про це в Брюсселі заявив під час "геополітичного діалогу" під егідою Центру європейської політики перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляють в Укрінформ.
Дивіться також За головної умови: Україну можуть запросити в НАТО до закінчення війни
Вступ України в НАТО може бути швидшим, ніж в ЄС
За словами політика, він очікує, що "ми станемо членами НАТО швидше, ніж членами Євросоюзу". Він зазначив, що "це пов'язано з певними традиціями щодо розширення ЄС".
Так, Корнієнко звернув увагу, що усі "хвилі розширення" Євросоюзу відбувалися після європейських виборів, а наступні – плануються на 2029 рік.
Тож, як я думаю, наступна можливість для розширення ЄС може відкритися саме після цих виборів до Європейського парламенту,
– вказав він.
Перший заступник голови ВРУ додав, що українська сторона зробить "все з нашого боку, щоб бути підготовленими до такого розвитку".
Однак він зауважив, що яким буде рішення країн-членів, наразі передбачати важко, адже 5 років у політиці – це дуже тривалий час.
Також Корнієнко розповів, що прибув до Брюсселя у складі державної делегації для переговорів щодо продовження скринінгу законодавства України на відповідність європейським правовим нормам.
"Саме це є найважливішою і суто практичною умовою для членства будь-якої країни в ЄС", – сказав він. Корнієнко додав, що Україна "чітко усвідомлює", що процес розширення ґрунтується "на досягненнях кожної країни-кандидата", та готова "сумлінно працювати", щоб пройти цей шлях євроінтеграції та набути повноправного членства у Євросоюзі.