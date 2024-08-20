Прагматичний сценарій: як Україна може швидше вступити в НАТО

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу, попри часткову окупацію її територій Росією. Наприклад, як Німеччина у 1955 році, частина якої після Другої світової війни була фактично окупована СРСР.

Наскільки такий варіант реальний, сказав 24 Каналу політолог Володимир Фесенко. Він зауважив, що насправді це ідея колишнього Генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

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Настільки реалістичний німецький сценарій

Колишній Генсек НАТО казав про цей компромісний варіант ще у 2023 році, проте до цієї ідеї ставляться неоднозначно. Є критики, які кажуть, мовляв, спочатку треба звільнити всі окуповані території, а тоді Україна має вступити в НАТО й Альянс захищатиме всі українські території.

Це красива теорія, але якщо Україні не вдасться найближчим часом звільнити всі окуповані території, то що відкладати вступ до НАТО? То ми можемо й території не звільнити, тому що за нами не буде НАТО, й навпаки нас можуть примусити відмовитись від Альянсу. Такий сценарій, на жаль, теж існує,

– мовив Фесенко.

За його словами, сценарій, який Расмуссен називав німецьким, прагматичний. Зараз його просуває все більше західних політиків.

Німеччину взяли в НАТО, й це було таким запобіжником проти агресії, проти Західної Німеччини й загалом сприяло тому, що країна активно розвивалася економічно, тому що був захист з боку НАТО,

– додав політолог.

Головне в цьому те, що якщо ми станемо членом Альянсу, то різко зменшується можливість нового нападу Росії на Україну. Адже коли частина наших територій буде окупована, п'ята стаття Альянсу розповсюджуватиметься на ті території, які контролює український уряд.