Парламентська асамблея НАТО закликала якомога швидше прийняти Україну до Альянсу, – резолюція

Під час пленарної сесії Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом до країн Північноатлантичного Альянсу якнайшвидше прийняти Україну до складу НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Парламентська асамблея НАТО закликала якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу

Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу наростити політичні й практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО,

– ідеться у резолюції.

Автори документа також наголошують на необхідності наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України, "забезпечуючи вчасну доставку боєприпасів і сучасних збройних систем".

"Закликаємо посилити санкційну політику проти Росії на КНДР, аби підвищити ціну за їхню співпрацю в агресії проти України, а також надати Україні усі засоби, в тому числі ракети середньої дальності, для самозахисту і стримування подальшої агресії", – йдеться у документі.

Крім цього, члени Парламентської асамблеї заявили про необхідність використати політичний й економічний тиск для "стримування Китаю від підтримки російських воєнних зусиль”.