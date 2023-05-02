Угорщину можуть викинути з НАТО, якщо перешкоджатиме вступу України, – Піонтковський

Україна обов'язково буде в НАТО. А якщо хтось перешкоджатиме такому вступу, зокрема Угорщина, то її потрібно було б викинути з Альянсу.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україні потрібні гарантії безпеки у післявоєнний період.

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А єдині можливі гарантії – це вступ у НАТО. Тому членство України в Альянсі гарантовано буде. І зараз потрібно до цього рухатися.

Єдина безпекові гарантії – це членство в НАТО. Це робить цей варіант неминучим. Членство України в НАТО – це не стільки гарантія безпеки для самої України, як гарантія безпеки для всього НАТО,

– наголосив Піонтковський.

Якщо Угорщина пручатиметься – її потрібно викинути з НАТО

Як наголосив Піонтковський, свого часу генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Україну негайно приймуть в НАТО після перемоги. До перемоги зробити це складно, адже Заходу доведеться посилати війська в Україну. А там, очевидно, до цього не готові.

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Зараз Україна реально має таку армію, яка здатна захистити Європу від "східної орди". Вона виконує те завдання, яке є основною метою НАТО.

Це не Захід робить послугу Україні. А Україна робить послугу Заходу. Проблем зі вступом не має бути. Якщо там буде обурюватися якась Угорщина, то її просто викинуть зі складу НАТО. Вона не має заважати єдиній європейській армії, яка захистила західну цивілізацію,

– сказав Піонтковський.

Вступ України в НАТО: коротко