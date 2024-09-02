Чи може Україна отримати запрошення в НАТО під час війни: Стефанішина дала чітку відповідь

Ольга Стефанішина висловилася стосовно того, чи може Україна отримати запрошення в НАТО під час війни. За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, наразі настав правильний момент, щоб порушити це питання з членами Альянсу.

Водночас посадовиця наголосила, що між запрошенням і членством є шлях. Тому важливо усвідомлювати це та мислити про перспективу, яке чекає нашу державу перед вступом в Альянс.

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Як Україна може вступити в НАТО під час війни

Стефанішина наголосила, що, можливо, якщо говорити про вступ до НАТО під час війни без прив'язки до України та російської агресії, то теоретично це могло б бути неправильно. Однак віцепрем'єрка підкреслила, що наша держава зберегла повну адміністративну, інституційну спроможність в умовах війни.

У нас функціонують всі гілки влади на всіх рівнях і ми рухаємося до членства в Європейському Союзі. Ми впроваджуємо реформи в державі, ми створюємо нові інституції, їх посилюємо та фактично за два з половиною роки повномасштабної війни всі наші збройні сили перейшли на функціонування в режимі стандартів, принципів, підходів НАТО і натівського озброєння,

– сказала вона.

На думку посадовиці, зараз якраз наступає правильний момент, щоб це питання порушувати, адже Україна вже має певний досвід цієї війни як країна.

"Ми вже знаємо всі спроможності щодо координації воєнної підтримки. Ми повинні дивитись у майбутнє і більш стратегічно планувати", – зауважила Стефанішина.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції також висловила впевненість, що запрошення нашої держави в Альянс – це можливість формувати індивідуальні домовленості з кожним союзником стосовно того, яким буде членство України в НАТО.