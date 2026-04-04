Не як член: посол при Альянсі розповіла, як Україна може стати частиною НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу країни з НАТО. У Києві вважають, що така ситуація може відкрити нові можливості для інтеграції України до Альянсу.

Зараз Україна перебуває у дуже вигідній позиції. Про це пише Politico.

Як Україна може стати частиною НАТО?

На заяву відреагувала постійна представниця України при НАТО Олена Гетманчук. Вона наголосила, що замість розмов про можливий розпад Альянсу варто говорити про його переосмислення. За її словами, нинішня ситуація може створити нові можливості для інтеграції України до НАТО та зробити сам Альянс більш ефективним і готовим до протидії російській загрозі.

Гетманчук також підкреслила, що Україна вже зараз перебуває у вигідній позиції як партнер. Вона зазначила, що навіть без формального членства Київ фактично реалізує ключові положення стратегічної концепції НАТО на практиці.

