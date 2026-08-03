Не вірте казкам, Україна ніколи не стане членом НАТО, – Залужний

Посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний заявив, що не вважає реалістичною перспективу вступу України до НАТО, попри закріплений у Конституції курс на членство в Альянсі. Натомість він бачить майбутнє системи безпеки України у нових європейських військових союзах.

Про це Валерій Залужний сказав під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді послів у Києві, повідомляє 24 Канал.

Чому Залужний вважає, що Україна не стане членом НАТО?

За словами дипломата, він багато років працював над впровадженням стандартів НАТО в українському війську, однак не вірить, що Україна стане членом Альянсу.

Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!

– заявив Залужний.

Він пояснив свою позицію тим, що, на його думку, НАТО не готове до сучасних викликів. Генерал зазначив, що неможливо інтегруватися до організації, яка, за його оцінкою, продовжує керуватися доктринами часів Другої світової війни.

Крім того, Залужний критично оцінив нинішню спроможність Альянсу. Він припустив, що НАТО ще тривалий час змінюватиметься повільними темпами, тоді як Україна вже накопичила унікальний бойовий досвід.

Водночас дипломат наголосив, що Україні необхідно продовжувати співпрацю з державами НАТО, адже саме вони володіють критично важливими технологіями, зокрема у сфері протиракетної оборони та космічних можливостей.

Говорячи про гарантії безпеки, Залужний заявив, що більш перспективним напрямом бачить формування європейського військово-безпекового блоку. Також він позитивно оцінив можливість приєднання України до Об'єднаних експедиційних сил (JEF), зауваживши, що цей механізм може стати ефективною частиною майбутньої системи безпеки України.

Водночас генерал висловив жаль, що Україна наразі не працює над вступом до JEF.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що питання вступу України до Альянсу поки не є актуальним через позицію таких країн, як США, Німеччина, Словаччина та Угорщина. Основними перешкодами для членства, за словами посадовця, є політичний вплив Росії та страх частини союзників перед ескалацією.