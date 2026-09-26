Угорщина знову блокує шлях України до ЄС: у Брюсселі назвали причину

Угорщина наразі залишається єдиною країною ЄС, яка блокує відкриття чотирьох переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу. У Будапешті пояснюють свою позицію питаннями, пов'язаними з правами угорської національної меншини.

Про це Deutsche Welle повідомив європейський високопосадовець.

Чому Угорщина блокує переговори про вступ України в ЄС?

За словами європейського дипломата, угорська сторона вимагає більшого прогресу та конкретних результатів у виконанні домовленостей щодо прав національних меншин в Україні. Йдеться, зокрема, про імплементацію українського законодавства, яке стосується національних меншин.

У Будапешті наполягають, що саме неврегульовані питання щодо угорської громади залишаються підставою для блокування відкриття наступних етапів переговорів про вступ України до ЄС. При цьому співрозмовник наголосив, що така позиція є офіційною позицією угорського уряду, а дипломати Будапешта в Брюсселі діють відповідно до отриманих зі столиці вказівок.

Так буває у двосторонніх відносинах. Одна сторона каже: ми робимо, все що можемо. Інша – ні, ви повинні робити більше. Угорці не задоволені, як вирішуються проблеми їхньої нацменшини, і виносять це на найвищий рівень у Брюсселі,

– сказало джерело.

Переговорний процес щодо вступу України до ЄС поділений на шість тематичних кластерів, які охоплюють різні сфери законодавства Євросоюзу. Перші два кластери відкрили у червні та липні 2026 року.

Решта чотири кластери, за словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, уже технічно готові до відкриття. В Україні також заявляли, що необхідні документи з українського боку та Європейської комісії підготовлені.

Водночас для відкриття наступних кластерів необхідний консенсус усіх 27 держав-членів ЄС. Тож позиція Угорщини наразі не дозволяє перейти до наступного етапу переговорного процесу.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешту та Києву вдалося врегулювати непорозуміння у двосторонніх відносинах. За її словами, сторони підтримують регулярний контакт щодо прав угорської меншини на Закарпатті, зокрема в освітній сфері.