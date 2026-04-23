"Тіньове членство" України в ЄС: політолог назвав приховані ризики

Україні пропонують "тіньове членство" в Євросоюзі. Надати державі символічні переваги перш ніж вона повноцінно вступить до ЄС закликають Франція та Німеччина. Така позиція видається лицемірною. Варто звернути увагу на те, що заклик звучить не від Угорщини чи Словаччини, а наближених до України європейських держав.

Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог Валентин Гладких, висловивши припущення, що Орбана і Фіцо "старші товариші" по ЄС використовували як своєрідну торпеду, бо не хотіли самі бруднитися ганебною позицією щодо України.

Європа шукає не спосіб, а причини

Коментуючи тему можливості вступу України до ЄС, політолог підкреслив, що наша країна та її народ своїми діями давно довели, що заслуговують на право стати членом Європейського Союзу. Проте постійно звучать заяви з боку європейців, що щось перешкоджає цьому процесу, зокрема корупція в Україні.

Однак Гладких вказав на те, що Україна намагається з цим боротися і є відповідні оцінки євробюрократів, які чітко озвучили, що наша держава випереджаючи очікуваний графік проводить внутрішньополітичні трансформації, реформи.

Знайти формальний привід для того, щоб відмовити Україні – завжди можна. Хто хоче – той шукає спосіб, хто не хоче – причини. От якби ЄС з такою наполегливістю шукав спосіб як уможливити набуття Україною членства, а не причини, чому це неможливо, то вже б давно такий спосіб був знайдений,

– озвучив Гладких.

"Псевдочленство" в ЄС: приклад Туреччини

Зі слів політолога, той варіант, який сьогодні пропонують Україні, доцільно називати не "тіньовим членством", а псевдочленством. Адже жодних привілеїв від такого статусу держава не отримає. Тобто вона буде умовним спостерігачем, просто присутнім в ЄС, але без права голосу, не маючи гарантій в підтримці Євросоюзу.

"Я міг би це сприйняти, якби мовилось про проміжний етап, але немає нічого більш тривалого, ніж тимчасове. Коли ми дивимося на досвід Туреччини, яка роками перебуває майже в такому статусі, то все стає зрозуміло. Ми повинні ставитися максимально скептично до подібних пропозицій", – впевнений політолог.

Гладких підсумував, що вступ України до ЄС потрібен не тільки їй, а і європейським державам, адже наша країна може стати своєрідним ключем для розв'язання проблем, яких в Євросоюзі накопичилось чимало. Він висловив впевненість, що українська дипломатія докладе зусиль, аби йти вірним шляхом, не погоджуватися на псевдочленство, а шукати спосіб, як набути повноцінного, аби не повторити приклад Туреччини, яка досі залишається у підвішеному стані.

До відома! Україна очікує отримання від ЄС кредиту на суму 90 мільярдів євро. Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Український лідер поінформував, що наша держава зробила всі необхідні кроки, аби отримати перший транш цих коштів.

