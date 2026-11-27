Молдова наразі випереджає Україну за темпами виконання вимог для вступу до Європейського Союзу. В українському уряді визнають відставання, однак сподіваються надолужити його вже на початку 2027 року.

Про це під час "години запитань" у Верховній Раді заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов.

Чому Молдова випереджає Україну на шляху до ЄС?

У звіті Єврокомісії щодо розширення ЄС за 2026 рік відзначили, що Україна може відставати від Молдови за темпами впровадження окремих реформ. Зокрема, на 2027 рік Брюссель визначив для України завдання просунутися за сімома напрямами політики, тоді як Молдова може завершити переговори більш ніж за 20 напрямами.

Ченцов визнав, що Молдова активніше просунулася у виконанні проміжних критеріїв за кластером "Основи". Водночас Україна має намір якомога швидше надолужити відставання.

Найближчим пріоритетом для Києва є отримання позитивної оцінки щодо виконання проміжних критеріїв за кластером "Основи" – так званого IBAR. Йдеться про 29 критеріїв і 84 підкритерії, які Україна розраховує виконати у першій половині 2027 року.

Це має підтвердити готовність держави системно впроваджувати реформи у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.

За словами віцепрем'єра, для отримання позитивної оцінки потрібно ухвалити понад 150 законопроєктів. Водночас наразі у Верховній Раді зареєстровано лише 56 таких документів.

Україна має суттєво прискоритися,

– наголосив Ченцов.

Він додав, що уряд прагне вже в перші місяці 2027 року наздогнати Молдову за виконанням необхідних критеріїв.

Нагадаємо, як заявив в ефірі 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, ключовим для подальшого просування України є перший кластер переговорів – верховенство права.

Він передбачає реформу судової системи, незалежність антикорупційних органів і правоохоронної системи. Рибачук наголосив, що влада має відмовитися від ручного управління правоохоронцями, проводити відкриті конкурси та гарантувати незалежність цих органів.

Зокрема, експерт звернув увагу на проблеми в СБУ та заявив, що західні партнери не дозволять Україні виправдовувати небажання реформувати інституції воєнним станом. За його словами, без прогресу у верховенстві права Україна не зможе рухатися вперед у переговорах про вступ до ЄС.