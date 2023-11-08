Це шантаж, жодних утисків немає, – голова угорської громади Києва відповів на закиди Орбана

Політичний директор угорського прем'єра Балаш Орбан заявив, що угорцям нібито "нестерпно жити" на території України. Усе через "жорсткий" мовний закон. В угорському уряді заявили, що блокуватимуть переговори щодо вступу України в ЄС доти, поки українська держава не розв'яже це питання.

Однак усі українські закони щодо освіти та мови повністю відповідають Європейській хартії мов меншин. Про це 24 Каналу заявив голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, зауваживши, що він доповідав щодо мови освіти в Україні на засіданні Венеціанської комісії. Зазначимо, що водночас в Угорщині заявили, що країна завжди була прихильником зближення України з ЄС.

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За його словами, нині найбільша проблема угорської громади в тому, що вона не володіє українською мовою у деяких районах Закарпаття.

В Україні немає утисків угорської громади. Ми, угорці, маємо всі необхідні права щодо розвитку нашої мови, щоби ми постійно спілкувалися нашою мовою, вивчали нашу мову й навчалися різних предметів нашою мовою,

– наголосив Томпа.

Представник уряду Віктора Орбана говорив про те, що нібито угорцям дуже "важко жити" в Україні через ухвалені закони. На думку голови угорської громади Києва та Київської області, угорська влада продовжує шантажувати.

"Сучасна угорська влада продовжує шантаж, залякування та маніпуляції, вороже ставлення до України та українців, "виторговуючи" собі нібито якісь преференції від Європейського Союзу", – сказав Тібор Томпа.

Усе через те, що сама Угорщина порушила всі норми та засади правової держави. Він зазначив, що ця країна вже понад 2 роки не отримує фінансування від Європейського Союзу.

"Потрібно рухатися вперед, не слухати недолугих сучасних політиків Угорщини. Вони дійсно роблять свою так звану справу, маніпулюють тим, що нібито дають нам допомогу. Але вся ця допомога в 100 тисяч разів менша, ніж та біда і ті заяви, що вони роблять щоденно в нашу сторону", – наголосив голова угорської громади Києва та Київської області.

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