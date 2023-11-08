Це шантаж, жодних утисків немає, – голова угорської громади Києва відповів на закиди Орбана
Політичний директор угорського прем'єра Балаш Орбан заявив, що угорцям нібито "нестерпно жити" на території України. Усе через "жорсткий" мовний закон. В угорському уряді заявили, що блокуватимуть переговори щодо вступу України в ЄС доти, поки українська держава не розв'яже це питання.
Однак усі українські закони щодо освіти та мови повністю відповідають Європейській хартії мов меншин. Про це 24 Каналу заявив голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, зауваживши, що він доповідав щодо мови освіти в Україні на засіданні Венеціанської комісії. Зазначимо, що водночас в Угорщині заявили, що країна завжди була прихильником зближення України з ЄС.
До теми Угорщина не завадить: коли Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС
За його словами, нині найбільша проблема угорської громади в тому, що вона не володіє українською мовою у деяких районах Закарпаття.
В Україні немає утисків угорської громади. Ми, угорці, маємо всі необхідні права щодо розвитку нашої мови, щоби ми постійно спілкувалися нашою мовою, вивчали нашу мову й навчалися різних предметів нашою мовою,
– наголосив Томпа.
Представник уряду Віктора Орбана говорив про те, що нібито угорцям дуже "важко жити" в Україні через ухвалені закони. На думку голови угорської громади Києва та Київської області, угорська влада продовжує шантажувати.
"Сучасна угорська влада продовжує шантаж, залякування та маніпуляції, вороже ставлення до України та українців, "виторговуючи" собі нібито якісь преференції від Європейського Союзу", – сказав Тібор Томпа.
Усе через те, що сама Угорщина порушила всі норми та засади правової держави. Він зазначив, що ця країна вже понад 2 роки не отримує фінансування від Європейського Союзу.
"Потрібно рухатися вперед, не слухати недолугих сучасних політиків Угорщини. Вони дійсно роблять свою так звану справу, маніпулюють тим, що нібито дають нам допомогу. Але вся ця допомога в 100 тисяч разів менша, ніж та біда і ті заяви, що вони роблять щоденно в нашу сторону", – наголосив голова угорської громади Києва та Київської області.
Як в угорській громаді Києва та області відреагували на закиди Балаша Орбана: дивіться відео
Коли можуть розпочатися переговори про вступ України до ЄС
- Володимир Зеленський зазначив, що 8 листопада очікують на історичний висновок Євросоюзу. Мовиться про звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії.
- За даними ЗМІ, Єврокомісія вважає, що Україна повністю виконала 4 із 7 критеріїв кандидата на вступ до Європейського Союзу.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що українська держава довела, що її демократія може виконати пункти для початку вступу в ЄС. Вона наголосила, що переговори про вступ в Європейський Союз можуть розпочатися вже цього року.
- В Угорщині заявили, що Будапешт блокуватиме початок переговорів про вступ України в ЄС, доки Київ не виконає угорські вимоги щодо мови освіти. Нещодавно запроваджений в Україні закон зобов'язує нацменшини здобувати щонайменше 70% освіти українською мовою. В Угорщині побоюються, що діти з угорськомовних сімей в Україні відставатимуть в навчанні. В Єврокомісії заявили, що українській державі треба досягти більшого прогресу щодо цього.
- Заступниця голови фракції "Слуга Народу" заявила, що в грудні буде засідання Європейської ради. На ньому ухвалюватимуть рішення про те, чи починати переговори щодо вступу України в Європейський Союз. Водночас Верховній Раді у листопаді – грудні треба буде проголосувати за додаткові рішення. Мовиться, зокрема, про антикорупційні законопроєкти та освіту нацменшин.