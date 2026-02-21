Україні можуть запропонувати швидке членство в ЄС в обмін на мир, – Die Welt

У дипломатичних колах Європи та США обговорюють можливий мирний сценарій для України. Він включав би прискорений вступ нашої країни до Європейського Союзу як частину домовленостей щодо завершення війни з Росією.

За деякими варіантами, це поєднувалося б із наданням додаткових безпекових гарантій Києву, а також можливими територіальними поступками. Про це повідомляє Die Welt.

Що відомо про можливий мирний сценарій та роль ЄС?

У європейських політичних та дипломатичних колах активно обговорюють, яким може бути мирний план щодо війни Росії проти України.

Одним із розглянутих елементів є прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу. Це обговорюється поряд із наданням гарантій безпеки та політичної підтримки з боку Заходу.

За даними німецького видання, частина перемовників пропонує поєднати питання швидкого євроінтеграційного курсу України з потенційними домовленостями щодо завершення війни. Деякі варіанти передбачають, що Києву можуть пропонувати як потенційні безпекові гарантії, так і прискорений шлях до членства в ЄС.

Водночас у Брюсселі розуміють, що для таких рішень знадобиться не тільки політична підтримка країн-членів, а й вагомі аргументи для українського суспільства, яке має підтримати будь-які компроміси щодо територій чи безпеки. Прискорене членство в ЄС розглядається як один із таких можливих аргументів.

У чому складнощі вступу до ЄС?

У дискусіях фігурує орієнтовна дата 2027 року як можливий термін для вступу України до ЄС. Проте багато дипломатичних джерел вважають цей графік малоймовірним та схильні називати більш реалістичним період між 2028 і 2030 роками.

Основна причина – це складні процедурні вимоги для вступу до ЄС. Чинні правила передбачають низку критеріїв, які країна-кандидат повинна виконати, включно з проведенням глибоких реформ у сфері правового порядку, боротьби з корупцією, зміцнення демократії та економічної стабільності.

Європейські посадовці підкреслюють, що жодне рішення щодо прискореного вступу не може ігнорувати внутрішні процедури ЄС та готовність усіх країн-членів підтримати такий крок. Саме тому остаточні параметри такого можливого мирного плану залишаються предметом інтенсивних переговорів.

