Зеленський закликав Європу встановити чіткі терміни вступу України до ЄС: що каже Каллас

Український президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз встановити конкретні терміни вступу до блоку. Київ готовий до відкриття переговорних кластерів стосовно цього питання.

Про це він заявив під час виступу на неформальному засіданні міністрів закордонних справ "Україна – ЄС", звертаючись до союзників, пише 24 Канал.

Як Зеленський аргументував потребу вступу?

Президент зазначив, що країни Перської затоки бачать Україну частиною Європи, і її внесок у глобальну стабільність та стабільність на Близькому Сході також розглядають як внесок європейського континенту.

Тоді чому в деяких ключових питаннях Україна все ще обмежена як частина Європи? Членство України в ЄС – це гарантія безпеки: для нас і Європи. Наш потенціал – людський, технологічний, військовий – це потенціал Європи,

– сказав він.

На думку Володимира Зеленського, саме через це Росія намагається перешкодити можливому членству України в Європейському Союзі, хоча Київ уже готовий до відкриття кластерів у переговорах стосовно вступу.

"Ключ до зупинки зусиль Росії – встановлення чіткої дати вступу України. Чітка дата – це гарантія того, що Росія зазнає поразки, а ми доб'ємося успіху. Будь ласка, давайте зробимо це", – заявив він європейським міністрам.

Що кажуть у ЄС?

Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас повідомила, що не може назвати конкретної дати вступу, оскільки питання членства залежить від роботи обох сторін.

Я не можу назвати конкретну дату, але, безумовно, це мій інтерес, моє бажання, щоб Україна незабаром приєдналася до Європейського Союзу,

– сказала вона.

Водночас на пресконференції з Андрієм Сибігою вона повідомила про виділення нового фінансового траншу для України у розмірі 80 мільйонів євро, які союзники наддадуть з доходів від заморожених активів Росії.

На якому етапі вступ у ЄС?