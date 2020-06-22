Головним бути не хотів: чи долучиться Кличко до "партії мерів"
Віталій Кличко заявив, що не планує вступати у "партію мерів". На місцеві вибори піде від "УДАРу" – партії, яку очолює. Однак задля інтересів киян готовий співпрацювати з різними політичними силами.
Нещодавно в Україні створили "партію мерів". Міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу прокоментував можливу участь у ній, повідомляє 24 канал.
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Я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка відстоює демократичні та європейські цінності. Висуватимусь на вибори від неї,
– зазначив Кличко.
Мер столиці наголосив, що в інтересах киян готовий до співпраці з різними політичними силами та партіями. Однак у "партію мерів" вступати не буде.
Кличко нагадав, що очолює Асоціацію міст України. Тому відстоює інтереси місцевого самоврядування. Водночас спростував інформацію, мовляв у "партію мерів" він не йде через те, що "хоче бути головним".
Створення "партії мерів": що відомо
- Протягом останніх місяців відносини представників місцевої влади й центральної дещо загострились. Зокрема, мери міст інколи критикували рішення влади щодо жорсткого карантину.
- Водночас президент Володимир Зеленський прирівняв із сепаратизмом бунт міських голів проти рішень центральної влади, бо це шкодить країні.
- Мери кількох обласних центрів створюють партію "Пропозиція" для спільної участі в місцевих виборах у жовтні 2020. Наразі до неї входять 6 міських голів.
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Що відомо про вибори у Києві
- Чергові вибори мера Києва і Київради заплановані на 25 жовтня 2020 року.
- Лідером симпатій на виборах до міської ради, за даними соціологів, є президентська партія "Слуга народу".
- Дослідження кількох соціологічних груп свідчать про те, що найбільше голосів кияни готові віддати за чинного міського голову Віталія Кличка.
Рейтинг можливих кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу