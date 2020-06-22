Віталій Кличко заявив, що не планує вступати у "партію мерів". На місцеві вибори піде від "УДАРу" – партії, яку очолює. Однак задля інтересів киян готовий співпрацювати з різними політичними силами.

Нещодавно в Україні створили "партію мерів". Міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу прокоментував можливу участь у ній, повідомляє 24 канал.

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Я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка відстоює демократичні та європейські цінності. Висуватимусь на вибори від неї,

– зазначив Кличко.

Мер столиці наголосив, що в інтересах киян готовий до співпраці з різними політичними силами та партіями. Однак у "партію мерів" вступати не буде.

Кличко нагадав, що очолює Асоціацію міст України. Тому відстоює інтереси місцевого самоврядування. Водночас спростував інформацію, мовляв у "партію мерів" він не йде через те, що "хоче бути головним".

Створення "партії мерів": що відомо

Протягом останніх місяців відносини представників місцевої влади й центральної дещо загострились . Зокрема, мери міст інколи критикували рішення влади щодо жорсткого карантину.

. Зокрема, мери міст інколи критикували рішення влади щодо жорсткого карантину. Водночас президент Володимир Зеленський прирівняв із сепаратизмом бунт міських голів проти рішень центральної влади, бо це шкодить країні.

Мери кількох обласних центрів створюють партію "Пропозиція" для спільної участі в місцевих виборах у жовтні 2020. Наразі до неї входять 6 міських голів.

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Що відомо про вибори у Києві

Чергові вибори мера Києва і Київради заплановані на 25 жовтня 2020 року.

Лідером симпатій на виборах до міської ради, за даними соціологів, є президентська партія "Слуга народу".

на виборах до міської ради, за даними соціологів, є президентська партія Дослідження кількох соціологічних груп свідчать про те, що найбільше голосів кияни готові віддати за чинного міського голову Віталія Кличка.



Рейтинг можливих кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу