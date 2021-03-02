Всупереч чинному закону, комітет Гетманцева знижує акцизи для "айкосів"

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради на чолі з Данилом Гетманцевим затвердив поправку №55 до проєкту закону № 4278 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях)".

Мета – знизити темпи зростання акцизів на тютюнові вироби для електронного нагрівання (ТВЕН) з 320 до 200%. В результаті компанії Philip Morris і British American Tobacco (виробляють iQOS і GLO, відповідно) отримають перевагу, що призведе до втрат держбюджету.

Видання відзначає, що проєкт закону № 4278 ніяк не пов'язаний з податками, але згідно з поправкою №55, з 1 квітня ставка акцизу ТВЕНи може знизитися на 30%.

Нагадаємо, що парламент прийняв закон №466, яким ставка акцизу на ТВЕНи підвищувалася на 320% з 1 січня 2021 року. Законодавці таким чином зрівняли акцизи на ТВЕНи з акцизами на традиційні сигарети. І Гетманцев був одним з прихильників такого підвищення, але тепер він чомусь змінив свою позицію.

Народний депутат Олександр Дубинський заявив, що Гетманцев свідомо створює преференції виробникам ТВЕНів, але це обернеться недоотриманням до бюджету 2,3 млрд грн. Депутат від фракції "Голос" Олександра Устинова вважає, що втрати складуть 3 млрд грн.

Мінфін підтримує поправку №55, незважаючи на те, що збори акцизів можуть істотно скоротитися. Міністерство отримало гарантійний лист Philip Morris, в якому компанія обіцяє заплатити 4,8 млрд грн., за умови, що зростання ставки акцизу складе не 320%, а 200%. Нагадаємо, що від підвищення акцизів на 320% планувалося отримати 9 млрд.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонував знизити темпи зростання податку до 165%. На думку Устинової, комітет Гетманцева навмисне відхилив поправку Арахамії, щоб "зберегти йому обличчя" і щоб була проголосовано поправка від 200%.

"Це цинізм зробити такий подарунок тютюновим монополістам", – сказав Дубинський.