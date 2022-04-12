Вся критична інфраструктура на Луганщині – розбита: Гайдай розповів про гуманітарну ситуацію

На Луганщині зараз складна ситуація. Там війська Росії намагаються атакувати та просуватись, а саме місто обстрілюють з неба.

ЗСУ героїчно тримають оборону, але росіяни нещадно знищують міста Луганської області, передає 24 канал.

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Про ситуацію в області, зокрема гуманітарну, розповів очільник ОВА Сергій Гайдай.

Люди перебувають під постійними обстрілами 47 днів. "Утюжать" по селищам усім, що є: це й міномети, танки, артилерія, "Гради", "Смерчі", "Урагани", "Точка – У", авіацією бомблять – щодня,

– сказав Гайдай.

Гуманітарна ситуація – складна

Очільник ОВА розповів, що гуманітарна ситуація в Луганській області є незадовільною, адже знищена вся критична інфраструктура.

Критична інфраструктура, яка стосується води, газу та електрики, – розбита. Лише іноді електрикам вдається робити якісь фантастичні речі, тоді в деяких районах є електрика або газ,

– сказав Гайдай.

Всі інші пункти залишаються практично без будь-яких комунікацій. Проблеми є й з гуманітарними вантажами та доставкою найнеобхіднішого до людей, що залишились в області.

Якщо говорити про Попасну та Рубіжне, то туди доставити нічого не можливо, там йдуть бої вже всередині міст. В нас там навіть евакуаційні автобуси потрапляли під обстріли. Гуманітарний штаб в Лисичанську теж обстріляли,

– розповів Гайдай.

Водночас у ті міста, куди можна ще здійснити доставку, гуманітарну допомогу привозять. А в Рубіжному, у тій частині, де місто контролюють ЗСУ, Нацгвардійці самі роздають допомогу тим, хто залишився.

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