В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: була загроза удару балістики по всій країні

20 грудня 2024, 12:18
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Автор: Ярослав Погончук

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу удару балістикою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо перебувати в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги.

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12:37, 20 грудня

Відбій повітряної тривоги.

12:27, 20 грудня

Монітори повідомили про ймовірні пуски. 

12:23, 20 грудня

В Україні масштабна повітряна тривога. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.