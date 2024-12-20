В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: була загроза удару балістики по всій країні

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу удару балістикою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо перебувати в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги.

Дивіться також Київ у вогні після ракетної атаки: все, що відомо про наслідки удару по столиці 20 грудня