В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: була загроза удару балістики по всій країні
Росія продовжує тероризувати мирні міста України. По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу удару балістикою.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо перебувати в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги.
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Відбій повітряної тривоги. Монітори повідомили про ймовірні пуски. В Україні масштабна повітряна тривога. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.
Відбій повітряної тривоги.
Монітори повідомили про ймовірні пуски.
В Україні масштабна повітряна тривога. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.