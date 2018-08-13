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Ілля Кенігштейн

Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть III

1900
Карпаты
Карпаты / facebook Илья Кенигштейн

Большая проблема Карпат, после дорог, контрабанды леса и всеобщей тяги к суициду (водка, пиво, сигареты, бесцельное существование) – это еда. Еда невероятно плоха, особенно в отелях, мотелях, базах отдыха и здравницах.

Более-менее вкусная еда есть на сувенирных рынках возле природных и исторических достопримечательностей – в деревянных крамницях, но в большинстве ресторанов и колыбах еду не умеют готовить совсем. Тезис "на вкус и цвет товарищей нет" проверяется чтением рецензий посетителей в одном из агрегаторов типа Tripadvisor. Большинство жалоб там – на качество еды.

Читайте также: Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I

Профессия "шеф-повар ресторана" в Карпатах пока также бессмысленна, как и профессия "проектировщик роботов". Готовить не умеют, вкус не чувствуют и учиться не хотят. Но если готовить в конце концов можно научить – благо кулинарный потенциал Карпат колоссальный, как можно добиться соблюдения персоналом санитарных норм – неизвестно.

Главный бич всех карпатских курортов – жуткая антисанитария, особенно во всем, что связано с хранением продуктов и готовкой еды. Вам может казаться, что еда великолепно приготовлена, но все следующее утро вы проведете в туалете. Карпаты могли бы стать кулинарной меккой Восточной Европы, украинской Тосканой – со всеми бограчами, баношами и грибными юшками – если бы у людей, которые это готовят, было бы чуть больше принципов и ответственности. Ну и зарплаты, разумеется, должны быть другие – а не жалкие гроши.

Что делать? Мы любим Карпаты и нам больно смотреть, во что местные власти и жители превращают этот регион. По хорошему, в Карпатах нужно создавать сети национальных парков с полным запретом в них на строительство, добычу ресурсов, незаконную вырубку и браконьерство, тщательным контролем и жесткими неотвратимыми приговорами.

В Карпатах нужно создавать инфраструктуру по туризму: зимнему, летнему, межсезонному, экстремальному, семейному, спортивному, оздоровительному. Конечно нужно строить high-tech резорты как Буковель, но также нужно открывать еще 50 маленьких. Нужны нормальные дороги, особенно в горных районах. Нужны оборудованные места для кемпингов. Нужны тропинки разной степени сложности – для походов. Нужен принципиально иной подход к продуктам питания и индустрии еды. Нужны условия для создания крафтовых пивоварен, частных пекарен, семейных сыроварен и т.д. Короче – нужна инфраструктура современного туризма, потому что сейчас ее практически нет.

Но создание инфраструктуры – это не распределение карты местности группой олигархов и местных феодалов в кабинете губернатора – это совсем другое. Нужен широкий общественный дискурс с привлечением лучших мировых практик: "Как включить Карпаты". Нужно проводить открытые конкурсы, тендеры, аукционы. Ключ к успеху – ориентир на малый и средний бизнес, а не олигархию. Фокус на созидание, а не высасывание ресурсов. Иначе через 25 лет из уникального региона украинские Карпаты рискуют превратиться в гигантскую безлюдную мусорку с голыми горами.

Читайте также: Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II

Автор: Ілля Кенігштейн
Теги: Новини політики Новини України Публікації Подорожі Новини Закарпаття Поради
Джерело: Илья Кенигштейн
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