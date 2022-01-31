Всю нову зброю партнери дали Україні з доброї волі, без жодних зобов'язань, – Резніков

Під час загрози можливого нападу Росії союзники надають Україні досить велику кількість озброєння. У Міноборони запевнили, що за це не вимагають у Києва жодних зобов'язань – ані фінансових, ані політичних.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив що допомога, яка надходить від Заходу, – це виключно добра воля країн.

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Україна має добросовісно використовувати надані засоби

Єдине, що є поняття здорового глузду і розуміння, що ми добросовісно будемо використовувати ці засоби захисту, в тому числі активного захисту, які отримали в дар від уряду Великої Британії,

– наголосив Резніков.

Міністр наголосив, що Україна має правильно зберігати озброєння та пильнувати, аби воно не потрапило в руки ворога.

Механізм погодження допомоги розкрити не можуть

Резніков зауважив, що механізм погодження військової допомоги він розкрити не може. Є відпрацьована процедура, згідно з якою ЗСУ, Генштаб озвучують свої потреби.

Ми приблизно розуміємо, в якій країні може бути те, що нам потрібно, і ці letter of request, за відповідною процедурою направляємо. Під час зустрічей, перемовин я прямо їм це передаю,

– розповів міністр.

Далі вже кожна країна вивчає свої можливості – згідно з національним законодавством.

Резніков наголосив, що все, що Україна отримує зараз, – безкоштовно, за винятком певних контрактів. Єдине, на що витрачають кошти, – пальне для вантажівок, якими відвозять озброєння.

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Як країни допомагають Україні озброєнням: коротко

Країни НАТО, за словами Єнса Столтенберга, мають різні точки зору щодо постачання озброєння в Україну.

США, тим часом, направили в Україну вже 4 рейси з озброєнням.

Допомагає зброєю і Велика Британія. Україна та Велика Британія ратифікували угоду про озброєння на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

Канада пообіцяла нелетальне озброєння.

Категорична у позиції Німеччина – вона виступає проти поставок.

Дивіться, як британці навчали українських військових стріляти з наданої зброї: