Всю нову зброю партнери дали Україні з доброї волі, без жодних зобов'язань, – Резніков
Джерело:"Лівий берег"
Під час загрози можливого нападу Росії союзники надають Україні досить велику кількість озброєння. У Міноборони запевнили, що за це не вимагають у Києва жодних зобов'язань – ані фінансових, ані політичних.
Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив що допомога, яка надходить від Заходу, – це виключно добра воля країн.
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Україна має добросовісно використовувати надані засоби
Єдине, що є поняття здорового глузду і розуміння, що ми добросовісно будемо використовувати ці засоби захисту, в тому числі активного захисту, які отримали в дар від уряду Великої Британії,
– наголосив Резніков.
Міністр наголосив, що Україна має правильно зберігати озброєння та пильнувати, аби воно не потрапило в руки ворога.
Механізм погодження допомоги розкрити не можуть
Резніков зауважив, що механізм погодження військової допомоги він розкрити не може. Є відпрацьована процедура, згідно з якою ЗСУ, Генштаб озвучують свої потреби.
Ми приблизно розуміємо, в якій країні може бути те, що нам потрібно, і ці letter of request, за відповідною процедурою направляємо. Під час зустрічей, перемовин я прямо їм це передаю,
– розповів міністр.
Далі вже кожна країна вивчає свої можливості – згідно з національним законодавством.Важливо! Резніков наголосив, що все, що Україна отримує зараз, – безкоштовно, за винятком певних контрактів. Єдине, на що витрачають кошти, – пальне для вантажівок, якими відвозять озброєння.
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Як країни допомагають Україні озброєнням: коротко
- Країни НАТО, за словами Єнса Столтенберга, мають різні точки зору щодо постачання озброєння в Україну.
- США, тим часом, направили в Україну вже 4 рейси з озброєнням.
- Допомагає зброєю і Велика Британія. Україна та Велика Британія ратифікували угоду про озброєння на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.
- Канада пообіцяла нелетальне озброєння.
- Категорична у позиції Німеччина – вона виступає проти поставок.
Дивіться, як британці навчали українських військових стріляти з наданої зброї: