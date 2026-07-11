Сухопутні війська прокоментували втечу комбрига 155-ї бригади

Командир 155-ої бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби. Наразі місцеперебування командира встановлюється.

Сухопутні війська прокоментували інцидент зі Станіславом Лучановим. Там кажуть, що співпрацюють зі слідством.

Дивіться також "Справа відкрита штучно": компанія-постачальник заперечує версію СБУ про гранатомети 80-х років

Як у Сухопутних війська відреагували на втечу Лучанова?

У Сухопутних військах заявили, що частину інформації поки не розголошують, щоб не нашкодити розслідуванню. Там наголосили, що це не є спробою приховати факти чи уникнути відповідальності, а всю інформацію, яку можна було оприлюднити без шкоди для слідства, вже опублікували.

Подальші коментарі щодо справи мають надавати правоохоронці.

Також у Сухопутних військах запевнили, що зацікавлені у повному й неупередженому розслідуванні, а винні, якщо їхню причетність доведуть, мають понести відповідальність згідно із законом.

Раніше видання hromadske повідомило про те, що командир 155-ої бригади Станіслав Лучанов пішов у СЗЧ. Це сталося після того, як 9 бійців його бригади затримали за підозрою у викраденні людей.

В ОК "Північ" підтвердили, що підполковник Лучанов переховується. Також там розповіли, що усі особи, які фігурують у кримінальному провадженні, відсторонені від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 червня бійці 155-ої бригади за наказом комбрига викрали з села Калинівка 2 братів – місцевих мешканців та вивезли їх в невідомому напрямку. За даними ЗМІ, обох чоловіків вбили на Полтавщині. Причиною злочину нібито стало те, що місцеві образили дружину Лучанова, і він наказав своїм підлеглим розправитися з ними.