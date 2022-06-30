Незаконний перехід через кордон: завершили слідство щодо Януковича та його охоронця

Президент-втікач Віктор Янукович та керівник його охорони Костянтин Кобзар постануть перед судом. Завершили слідство щодо справи про їх перетин кордону.

До суду направили обвинувальний акт щодо дезертирства, а також незаконного перетину кордону.

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Втеча Януковича: що з'ясувало слідство

Вночі 23 лютого 2014 року Янукович зі своїми охоронцями був у районі села Урзуф Донецької області. Три гелікоптери російської армії незаконно переправили через держкордон України щонайменше 20 осіб.

Наступного дня, 24 лютого, Янукович вирішив остаточно втекти з України. Він перебував на території однієї з військових частин чорноморського флоту Росії у Севастополі.

Дезертирство охорони

Тоді президент схилив начальника своєї охорони Костянтина Кобзаря до дезертирства. Він підбурював й інших військовослужбовців УДО. Начальник охорони таки ухилився від військової служби. За сприяння російських силовиків, Кобзар, Янукович та ще кілька осіб втекли на морському судні до Росії.

Досудове розслідування здійснювали працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

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