Втекти не вийде: розвідка опублікувала імена 78 окремої бригади окупантів

Російським окупантам доведеться відповідати за всі злочини, які вони скоїли проти України. Втекти не вдасться нікому – наша розвідка дізнається ім'я кожного, хто перейшов український кордон зі зброєю в руках.

Російським окупантам не вдасться втекти від відповідальності за скоєні злочини на території України. Українська розвідка та хакери роблять усе можливе, щоб ім'я кожного, хто підняв зброю проти України, стало відомим.

До речі Над Скадовськом збили два гелікоптери окупантів: один пілот вижив та потрапив у полон

Імена 78 бригади матеріально-технічного забезпечення

Українським розвідникам вдалося отримати доступ до даних усіх окупантів 78 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення. Їхня частина 11384 розташована у місті Будьоновськ.

Ці окупанти беруть участь у злочинах проти мирного населення, за що будуть покарані у випадку, якщо їм вдасться вижити після зустрічі з українськими захисниками. Ознайомитися з іменами окупантів можна за посиланням.

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