Втік з місця ДТП: у Львові затримали водія під дією трьох наркотиків

У Львові 12 листопада правоохоронці затримали водія BMW, яке перебувало у розшуку за втечу з місця ДТП. Після перевірок з'ясувалося, що водій був під дією одразу трьох наркотичних речовин.

Як повідомили у Патрульній поліції Львівщини, на початку вересня на вулиці Робітничій сталася ДТП між автомобілями Nissan Qashqai та BMW.

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Водій BMW, вийшовши з автомобіля та оглянувши ушкодження, сів та поїхав. 12 листопада патрульні знайшли цей автомобіль з відкритим капотом на вулиці Костя Левицького. Поруч стояв водій, який сказав, що зробив вимушену зупинку, бо "закипів" двигун.

Під час перевірки документів, патрульні виявили серйозні розбіжності, які 43-річний чоловік не зміг пояснити. Тож, на місце події викликали слідчих. Також виявилося, що водій позбавлений права керування транспортними засобами через нетверезу їзду. "Вишенькою" на торті стало те, що керманич був під дією трьох наркотичних речовин:

амфетамін,

марихуана,

метамфетамін.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакет з порошкоподібною речовиною сірого кольору та пристрій для куріння марихуани. Документи та речовину вилучили на експертизу.

Проти водія склали 3 протоколи

На водія склали одразу 3 протоколи:

за статтею 130 про керування транспортним засобом в стані сп'яніння вдруге впродовж року,

за статтею 124 про порушення ПДР, що призвело до ДТП,

за статтею 122-4 про залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.

Також він отримав постанову за статтею 126 про керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.