Тому сьогодні мовитиметься про тих народних обранців, які не виправдали наших великих сподівань. І трохи про тих, хто не пройшов спокусу грошима.

До теми "Слугу" Кузьміних оголосили в розшук, йому планують вручити підозру

Розпочнемо ми з мажоритарника з Житомирщини Сергія Кузьміних. Того самого Сергія Кузьміних, який є волонтером, засновником і головою благодійної організації, а також братом кіборга Олега Кузьміних.

І якщо останньому хочеться від щирого серця сказати дякую і потиснути руку. То першому, якого Національне антикорупційне бюро спіймало на хабарі у 558 тисяч гривень, хочеться подивитися в очі і спитати: ну як так?

Як у часи COVID-19 можна вимагати від державної лікарні хабар за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області? Це ж як можна заробляти на армії під час війни?

А потім, до речі, ховатися у іншій вже лікарні від правосуддя.

Злочинця не можуть покарати

Здавалося би, такий банальний сценарій: "посада – хабар – лікарня", а все так безвідмовно працює.

Ба більше, "картата ковдра Насірова" так міцно тримає Кузьміних на лікарняному ліжку, що він через неї вже тричі проігнорував виклики правоохоронців: 29 січня, 31 січня і 1 лютого.

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Що з нардепом – невідомо, але можемо дійти висновку, що у нього якісь проблеми з горлом або голос пропав. Бо те, що він перебуває у лікарні і на виклик не прибуде, повідомив НАБУ його адвокат. Хоча, згідно з законом, нардеп мав повідомити про це особисто.

За словами правоохоронців, поважною причиною для неприбуття на виклик є тільки те, що особа не може тимчасово залишити лікарню, а не сам факт перебування там. Тому НАБУ і САП закликають народного депутата припинити ігнорувати виклики до правоохоронців та не боятися закону.

Отак і виходить, що підозра, підписана Іриною Венедіктовою є, фото, відео і документальне підтвердження хабара є, а затримати народного обранця, або ж примусово привести його до суду, ніхто поки не може.

Тому все, що нам залишається – це слухати осуд зі сторони його колег, про те, що вони на таке точно не сподівались.

"Слуга" Давид Архамій зазначив, що закон один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії. Тому Кузьміних має понести відповідальність за вчинений злочин. А колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути амністією ні для кого.

Тим більше, якщо якихось конкретних заслуг немає взагалі. Я зараз про Олександра Трухіна і аварію за його участі.

Головне про ДТП з Трухіним

Якщо ви зараз такі: "стоп, стоп, стоп, Трухін, ДТП, щось таке знайоме, десь чув, але не пам'ятаю про що там". То я вам скажу – нічого дивного. Бо подія відбулася ще 23 серпня.

На Бориспільській трасі авто "слуги" потрапило у дорожню пригоду, зачепивши 6 автівок. На щастя, ніхто не загинув, але в ДТП були постраждалі.

Як і повідомили ЗМІ, за кермом був саме депутат від монобільшості Олександр Трухін. Але покази свідків і інформація про ДТП зі сторінок ЗМІ за кілька днів зникли.

Десятки медіа просто взяли і прибрали прізвище нардепа з цих повідомлень. Його не викликали на допити. А відео ніхто не міг знайти. Бо на тому відрізку дороги камери, знову ж таки, за дивним збігом обставин, не працювали.

Коротше, все складалось як треба до вечора 1 лютого. Тоді поліцейський, який першим прибув на місце ДТП, не поділився відео зі своєї нагрудної камери.

Журналістам "Української правди" вдалося поспілкуватися з поліцейським, який зафіксував злочин. УП оприлюднила відео з його бодікамери на місці ДТП за участі "слуги".

І тут, як то кажуть, усі пазлики збіглись, принаймні у мене.

Щоби вони збіглись у вас, я нагадаю, що Трухін є головою осередку партії "Слуга народу" у Полтавській області. І саме в Полтаві 23 серпня він брав участь в урочистостях до Дня Державного Прапора і не тільки.

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А ще, випивав віскі за обідом у місцевому ресторані. А на зауваження присутніх, що йому не можна сідати за кермо, депутат нібито віджартувався, мовляв: "наші закони мають суворе покарання, але вони необов'язкові для виконання". Звісно, якщо знаєш Дениса Монастирського.

Або коли у тебе в багажнику 150 тисяч готівки. Шкода, що Трухін не уточнив у якій валюті.

Як відбулась аварія

Але все це було після. Після того, як Трухін вийшов з ресторану, сів у Audi і, не дотримуючись дистанції, на великій швидкості погнав у Київ, бо там мало відбутися урочисте засідання парламенту.



Замовчували деталі ДТП за участі Трухіна і поліція, і влада / Фото BBC

Але у Раду він не встиг, а от Ford наздогнав, а той наздогнав Daewoo. В результаті тілесні ушкодження отримали 6 людей, серед яких було 2 дітей, а також голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі та його перекладач.

Свідки аварії тоді стверджували, що разом із Трухіним у салоні авто було чи то двоє, чи то троє людей, і що всі вони були нетверезі. Про це свідчив яскраво виражений запах алкоголю. Утім, проходити драгер нардеп відмовився.

А що ж поліція? Поліція свідків послухала, але подробицями того, що сталося ділитися не поспішала. Хоча сам факт ДТП на Бориспільській трасі не заперечувала. Вже далі справу передали до Державного бюро розслідувань, яке теж вирішило відмовчуватися.

Можливо тому, що Трухіну знайомий не лише Монастирський, а й новий очільник ДБР. Коли тривав відбір кандидата, Трухін регулярно навідувався до Офісу Президента.

Як відреагувала влада

Далі замовчували деталі вже нардепи.

"Ми бачилися на нараді в Офісі Президента, яка відбулася 28 серпня і стосувалася підготовки до наступного пленарного тижня у Верховній Раді, але ми цю ситуацію не обговорювали, бо вона на той момент була якоюсь невідомою", – зазначив депутат Олександр Корнієнко

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І навіть президент: "Щодо Трухіна, я сам не розумію, чому не була зроблена, закінчена експертиза. Було ДТП, нічого страшного немає. Не хочу звертати на це велику увагу".

Першим заговорив Давид Арахамія, який запропонував Трухіну піти самостійно, або вони зберуться і проголосують за його виключення. Він наголосив, що у Раді чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якої бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання.

Утім, голова партії Олена Шуляк була більш категорична, і вже за кілька годин з'явилося повідомлення про те, що депутата 2 лютого виключили з партії і оголосили збір монобільшості для ухвалення подальших рішень щодо народного обранця.

Тепер чекаємо на підозру у скоєнні злочину і подальше оперативне розслідування факту ДТП. Наразі у ДБР повідомили, що цього відео не бачили і дізнались про його існування лише з журналістського розслідування.

А от як просувається розслідування, я сподіваюсь, ми дізнаємось вже дуже і дуже скоро, під час позачергового засідання Верховної Ради. Туди викликали керівників МВС, ДБР та Офіс генпрокурора.

Можливо, дізнаємось і решту подробиць резонансних справ, у яких фігурують прізвища депутатів: Сергія Кузьміних, Олега Воронька, Артема Дмитрука, Петра Порошенка, Віктора Медведчука і застарілих розслідувань справ Олександра Юрченка та Ярослава Дубневича.

