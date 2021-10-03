Втомився чекати: в аеропорту Маямі пасажир вийшов з літака через крило – епічне відео

В аеропорту Маямі 30 вересня пасажир літака American Airlines не хотів чекати у довгій черзі, щоб спуститися трапом. Вигадливий чоловік скористався аварійним виходом, зістрибнувши на крило авіалайнера.

Як повідомили в авіакомпанії, ця пригода сталася після прибуття до Маямі літака, що виконував рейс із Колумбії.

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33-річного чоловіка, який вибрався через аварійний вихід, негайно затримали співробітники прикордонної охорони США та передали його в руки поліції.

Пасажир зістрибнув на крило літака: дивіться відео

Нетерплячого пасажира госпіталізували

Однак пасажир поскаржився на погане самопочуття. Його навіть довелося госпіталізувати до найближчої лікарні. Лікарі констатували у нього підвищений кров'яний тиск.

В аеропорту повідомили, що чоловік не затримав жодного авіарейсу, під час інциденту ніхто не постраждав.

Зауважимо, що чоловіка могли внести у "чорний список" пасажирів. Це означає, що він більше не зміг би літати авіалініями цієї компанії за всіма маршрутами.

Подібний випадок трапився і в Україні 1 вересня 2020 року. У київському аеропорту "Бориспіль" пасажирка вийшла прогулятись крилом літака. Відомо, що вона поверталась з відпочинку разом із чоловіком та дітьми й не була п'яною або під дією інших речовин.

Через "прогулянку" жінки, рейс затримали, а до літака прибули аварійні служби та представники авіакомпанії, щоб з'ясувати обставини інциденту. Сама ж пасажирка не пояснила, чим була вмотивована така витівка.