У Білорусі знайшли телефон загиблого окупанта з доказами підготовки до вторгнення в Україну

У Білорусі знайшли телефон загарбника, який загинув на війні в Україні. З листування стало відомо, що підготовка до нападу на нашу країну відбувалася ще у 2021 році.

Окупант Павло Юрʼянов був заступником командира роти з виховної роботи 37-ї окремої мотострілецької бригади. Ця бригада дислокувалася в місті Кяхта в російському регіоні Бурятія.

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Що було в телефоні окупанта

З листування у телефоні Юрʼянова стало зрозуміло, що матеріально-технічне забезпечення військових було організоване дуже погано. Перед від’їздом до Білорусі окупант попросив дружину купити йому теплу куртку та китайську радіостанцію.

У листуванні з дружиною загарбник сказав їй, що 4 лютого буде не просто тренування, і з того дня писав, що може більше ніколи не повернутися додому.

У листуванні замполіта є докази надання території Білорусі для агресії проти України. 6 лютого в телеграм-чаті "На барикади" були опубліковані шифри переговорної таблиці, в яких містилися назви населених пунктів Гомельської області: полігон Борщовка, полігон Барановичі, Речиця, Бязуєве (імовірно, Бязуєв, село під Речицею, де в січні-лютому 2022 року розташовувався військовий табір)

– зазначили у виданні.

Останні записи у телефоні окупанта були зроблені 17 березня. Попередньо, Юрʼянов загинув в Україні у березні 2022 року. У нього залишилися дві неповнолітні дочки.

Листування з телефона окупанта / фото "Флагшток"

Чи варто чекати нових наступів

Військовий експерт Роман Світан розповів 24 каналу, що 2 – 3 місяці достатньо для того, аби більш-менш підготувати стрілецькі роти. Однак у Росії величезні проблеми з технікою. Жива сила проти "заліза" – це програшний варіант.

За словами Світана, нині 1,5 батальйони росіян у день іде "на концерт до Кобзона". Для того, аби перемолоти весь російський мобілізаційний ресурс, нам слід ліквідовувати 1 000 – 1 500 людей у день.

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