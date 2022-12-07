Частина керівництва Росії вірить у можливе вторгнення ЗСУ, – британська розвідка

Росія вже почала розширювати оборонні позиції вздовж свого кордону з Україною. Керівництво країни-агресорки дійсно вірить, що Збройні Сили України можуть вторгнутись до них.

6 грудня бєлгородський губернатор оголосив про створення місцевих "загонів самооборони". Про це повідомляють у британській розвідці.

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Росія вірить у можливість вторгнення України

У Бєлгороді повідомлялося про копання траншей, принаймні, з квітня, але нові конструкції, ймовірно, є більш складними системами, призначеними для відбиття механізованого нападу.

Існує реалістична ймовірність того, що російська влада сприяє оборонним підготовкам на міжнародно визнаній території Росії, щоб спалити патріотичні почуття. Однак це, мабуть, ілюструє справжнє, але хибне переконання деяких російських керівників у тому, що існує реальна загроза вторгнення українських сил,

– зазначили у розвідці.

Експерти додали, що дефіцит стратегічної оцінки є одним із критичних недоліків центральної російської урядової архітектури, який підкреслює початкове рішення Росії вторгнутися в Україну.

У Курську поширюють чутки про можливе вторгнення ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що в місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У зв'язку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.

Нагадаємо, що у Кремлі продовжують розхитувати ситуацію, а також намагаються максимально мілітаризувати своє населення. Тож російська влада навмисне поширює інформацію про нібито напад України на Бєлгородську область. Через це Михайло Подоляк висміяв ворога.