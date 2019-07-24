"Второй Оливер Стоун" снял фейковый фильм о трагедии Боинга МН17

Стратегия распространения нарративов и лжи через документальное кино в России все больше набирает популярности.

Похоже, у кремлевской клики в связи с расследованием по делу МН17 и первыми обвинениями в адрес ряда лиц причастных к катастрофе, очень сильно "подгорает". Именно поэтому пропагандистская, а так же сопутствующая ей финансовая машина включила маховик вопиющих информационных вбросов.

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Так, голландский блоггер, на трагедии Боинга выросший в "ведущего независимого следователя о катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines" (правда, на финансировании из РФ) Макс ван дер Верфф, выпустил целый документальный фильм. Но, вот, что интересно, у "второго Оливера Стоуна", только без единого Оскара, в фильме рассказывается не о том, кто сбил МН17, а как весь мир, от Украины и до США, фальсифицировали данные по трагедии, дабы обвинить в ней ни в чем невиновную Россию!