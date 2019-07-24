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      "Второй Оливер Стоун" снял фейковый фильм о трагедии Боинга МН17

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      Россия сеет ложь и сомнения о трагедии МН17 через кино
      Россия сеет ложь и сомнения о трагедии МН17 через кино / Фото из открытых источников

      Стратегия распространения нарративов и лжи через документальное кино в России все больше набирает популярности.

      Похоже, у кремлевской клики в связи с расследованием по делу МН17 и первыми обвинениями в адрес ряда лиц причастных к катастрофе, очень сильно "подгорает". Именно поэтому пропагандистская, а так же сопутствующая ей финансовая машина включила маховик вопиющих информационных вбросов.

      Только против России: Беларусь ориентируется на Европу, США и Китай, или Многоходка Лукашенко против России

      Так, голландский блоггер, на трагедии Боинга выросший в "ведущего независимого следователя о катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines" (правда, на финансировании из РФ) Макс ван дер Верфф, выпустил целый документальный фильм. Но, вот, что интересно, у "второго Оливера Стоуна", только без единого Оскара, в фильме рассказывается не о том, кто сбил МН17, а как весь мир, от Украины и до США, фальсифицировали данные по трагедии, дабы обвинить в ней ни в чем невиновную Россию!

      Феерический бред из чистой воды конспирологии (с минимальной доказательной базой) о некой подделке данных радаров ВВС Украины; лжи правительств Нидерландов, Украины, США и Австралии; причастности агентов Федерального бюро расследований США (ФБР) к попытке изъять черные ящики сбитого самолета и прочий набор "замечательных" истории озвучивается как дискредитировавшим себя малазийским правительством, так и сепаратистами на Донбассе и их кураторами из РФ.

      Разумеется, этот фильм не будет и близко рассмотрен следователями, поскольку представляет из себя набор фейков пятилетней давности. С другой стороны, с учетом того, что этот фильм целиком и полностью подержался правительством Малайзии, уверен, в скором времени с этой страной степень международного сотрудничества в значительной степени охладеет.

      Так же, следует заметить, что подобного рода документальные пропагандистские продукты кинематографа, становияся излюбленным инструментом Кремля. Материалов, разной степени качества и в исполнении как звезд агитпрома, так и бюджетных авторов, становится все больше и больше.

      Конечно, на сегодняшний день, когда расследование актуально и на острие внимания, эффект от такого рода материалов имеется лишь в отношении откровенно пророссийского потребителя информационного фастфуда. Но следует понимать, что подобная продукция имеет и долгоиграющий эффект и будет всплывать, во всей своей конспирологической красе, и через 10 и через 50 лет и далее.

      Россия сеет ложь и сомнения в века и это самое опасное.

      К теме: Киношабаш: Медведчук побывал в гостях у российских пропагандистов

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини України Публікації Російська пропаганда Новини політики Новини Росії MH17
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