Цілеспрямовано стирають с лиця землі: втрати на Донбасі серед мирного населення
Джерело:Нацполіція
На Донбасі внаслідок обстрілів окупантів за добу постраждали 14 цивільних людей. Вкотре під вогнем опинилось селище Сартану, яке російська війська цілеспрямовано стирають с лиця землі.
Серед постраждалих діти
Нацполіція повідомила, що з моменту ескалації 17 лютого окупанти вбили 46 мирних жителів Донеччини, 133 людини поранені, серед них є діти.
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Лише за останню добу 6 людей загинули, 8 поранено.
Загалом з моменту ескалації 17 лютого окупанти вбили 46 мирних жителів Донеччини, 133 особи дістала поранення, з них дві дитини,
– йдеться у повідомленні.
Обстріл Сартану
Внаслідок обстрілу селища Сартану, яке війська цілеспрямовано стирають с лиця землі, загинуло 2 людини, 5 поранено.
Окупанти не дають евакуювати мирне населення
У Нацполіції зазначили, що прямо зараз наші захисники боронять Маріуполь. "Гарячою" точкою залишається й Волноваха.
Окупанти б’ють по житлових будинках, не даючи змоги евакуювати мирне населення, в зоні ураження залишаються діти.
У поліції наголосили, що патрулюватимуть у всіх районах Донеччини, зокрема в тих, які зазнають обстрілів.
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