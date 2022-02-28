Цілеспрямовано стирають с лиця землі: втрати на Донбасі серед мирного населення

На Донбасі внаслідок обстрілів окупантів за добу постраждали 14 цивільних людей. Вкотре під вогнем опинилось селище Сартану, яке російська війська цілеспрямовано стирають с лиця землі.

Серед постраждалих діти

Нацполіція повідомила, що з моменту ескалації 17 лютого окупанти вбили 46 мирних жителів Донеччини, 133 людини поранені, серед них є діти.

Увага У Харкові через обстріл жінці відірвало ноги

Лише за останню добу 6 людей загинули, 8 поранено.

Загалом з моменту ескалації 17 лютого окупанти вбили 46 мирних жителів Донеччини, 133 особи дістала поранення, з них дві дитини,

– йдеться у повідомленні.

Обстріл Сартану

На жаль під вогнем ворога опинилися Волноваха, Маріуполь, Талаківка, Мангуш, м. Торецьк, Сартана, Червона Поляна. За попередніми даними пошкоджено щонайменше 42 будинки.

Внаслідок обстрілу селища Сартану, яке війська цілеспрямовано стирають с лиця землі, загинуло 2 людини, 5 поранено.

Окупанти не дають евакуювати мирне населення

У Нацполіції зазначили, що прямо зараз наші захисники боронять Маріуполь. "Гарячою" точкою залишається й Волноваха.

Окупанти б’ють по житлових будинках, не даючи змоги евакуювати мирне населення, в зоні ураження залишаються діти.

У поліції наголосили, що патрулюватимуть у всіх районах Донеччини, зокрема в тих, які зазнають обстрілів.



​Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.