Солдати КНДР зазнають серйозних втрат: СБУ оприлюднила докази

Росія кидає непідготовлених солдатів КНДР у штурми, використовуючи їх як гарматне м’ясо. У відповідь Сили оборони України продовжують нищити ворога в Курській області.

СБУ перехопила розмови росіян, які підтверджують великі втрати солдатів КНДР. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Для північних корейців у російських лікарнях створили особливі умови

Лише протягом декількох днів до російського шпиталю під Москвою доставили понад 200 поранених північнокорейських військових.

Це підтверджує нове перехоплення СБУ, де медсестра лікарні в Московській області розмовляє зі своїм чоловіком-окупантом, який воює на Харківщині.

Учора поїзд був, десь близько 100 осіб. Сьогодні ще 120 – це вже 200. А скільки їх ще там? Одному Богу відомо,

– скаржиться дружина загарбника.

В іншій розмові росіянка розповідає, що палати в лікарнях виділяють для солдатів КНДР, тоді як поранених російських окупантів розміщують у гірших умовах. "Вони елітні чи що, ці корейці? Звільняємо для них якісь певні палати", – дивується жінка.

Медсестра каже, що даватиме знеболювальне пораненим солдатам КНДР лише тоді, коли вони почнуть кричати, адже розуміти їх складно. Спілкування через перекладача не дає результатів, а англійською розмовляти заборонено.

Персонал лікарні не може розрізнити військових, стверджуючи, що вони "всі на одне лице". Жінка пропонує робити пацієнтам написи маркером на лобі й зазначає, що поранені вже мають на руках номери, прикріплені стяжками.

Що ж, поки російських військових визнали "другим сортом" на їхній власній батьківщині, СБУ та всі Сили оборони України роблять та робитимуть усе можливе, щоб очистити від них нашу землю,

– зазначають в СБУ.

До слова, слідчі СБУ уже відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні проти України. Триває досудове розслідування.

Нещодавно в мережі з'явилися кадри, ймовірно, з госпіталю в Курську, де вперше зафіксували поранених військовослужбовців КНДР. Там для поранених північних корейців також передбачено спеціальні умови – цілий поверх для розміщення та окреме харчування.