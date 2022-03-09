Втрати окупантів на війни: понад 12 тисяч вбитих і майже 50 літаків

9 березня 2022 , 09:07
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Джерело:

фейсбук Генштабу ЗСУ

Український народ безстрашно захищає країну від російських загарбників. Окупант зазнає значних втрат. Станом на 9 березня у Генштабі ЗСУ заявили про понад 12 тисяч вбитих ворогів.

Окрім того, від початку війни вдалося знищити російських 317 танків та 49 літаків. Ворог – у паніці. Власні втрати лякають окупантів.

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Інші втрати Росії:

  • 1070 бойових броньованих машин;
  • 120 артилерійських систем;
  • 56 РСЗВ;
  • 81 гелікоптер;
  • понад 480 автомобілів;
  • 60 цистерн з ПММ;
  • 3 кораблі та катери.

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Автор: Мар'яна Бекало