Втрати окупантів на війни: понад 12 тисяч вбитих і майже 50 літаків
9 березня 2022 , 09:07Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Український народ безстрашно захищає країну від російських загарбників. Окупант зазнає значних втрат. Станом на 9 березня у Генштабі ЗСУ заявили про понад 12 тисяч вбитих ворогів.
Окрім того, від початку війни вдалося знищити російських 317 танків та 49 літаків. Ворог – у паніці. Власні втрати лякають окупантів.
Зауважте ЗСУ знищили вщент ворожу базу біля Дергачів, ворог відступив до Росії
Інші втрати Росії:
- 1070 бойових броньованих машин;
- 120 артилерійських систем;
- 56 РСЗВ;
- 81 гелікоптер;
- понад 480 автомобілів;
- 60 цистерн з ПММ;
- 3 кораблі та катери.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.