Внаслідок удару в ніч з 16 на 17 серпня по військовій частині 108-го зенітно-ракетного полку та аеродрому "Балтимор" у Воронежі було уражено радари 76Н6 та 30Н6, встановлених на мачтах. Ймовірно, також знищено 2 літаки Су-24.

Радари є частиною комплексу С-300. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "КіберБорошно".

Дивіться також Ще 920 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 27 серпня

Що відомо про удар по "Балтимору"?

В ніч з 16 на 17 серпня по військовій частині 108-го зенітно-ракетного полку та аеродрому "Балтимор" у Воронежі було завдано ударів. Супутникові знімки свідчать про ураження двох радарів – 76Н6 і 30Н6 – на мачтах, а також, ймовірно, 2 Су-24.

Радар 76Н6 використовується для виявлення цілей на великих і середніх висотах та входить до складу зенітного комплексу С-300. У даному випадку це С-300ПМ2. Натомість 30Н6 відповідає за наведення та підсвітку цілей для роботи цього комплексу.

Супутникові знімки свідчать про наявність слідів пожежі на позиціях, де тривалий час перебувала зазначена техніка, але після удару вона зникла з кадрів. Крім того, є дані про пошкодження інших об’єктів, однак наразі підтвердження отримали саме ці випадки.



Супутникові знімки ураженої техніки / Фото "КіберБорошно"

Втрати ворога: останні новини