Удар по аеродрому "Балтимор" у Воронежі: уражено радари і, ймовірно, два Су-24
- Удар по аеродрому "Балтимор" у Воронежі уразив радари 76Н6 та 30Н6, а також ймовірно знищив два Су-24.
- Радари 76Н6 і 30Н6 є частиною комплексу С-300 і використовуються для виявлення цілей та наведення.
- Супутникові знімки показують сліди пожежі на місці удару, а також підтверджують відсутність раніше розміщеної техніки.
Внаслідок удару в ніч з 16 на 17 серпня по військовій частині 108-го зенітно-ракетного полку та аеродрому "Балтимор" у Воронежі було уражено радари 76Н6 та 30Н6, встановлених на мачтах. Ймовірно, також знищено 2 літаки Су-24.
Радари є частиною комплексу С-300. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "КіберБорошно".
Дивіться також Ще 920 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 27 серпня
Що відомо про удар по "Балтимору"?
В ніч з 16 на 17 серпня по військовій частині 108-го зенітно-ракетного полку та аеродрому "Балтимор" у Воронежі було завдано ударів. Супутникові знімки свідчать про ураження двох радарів – 76Н6 і 30Н6 – на мачтах, а також, ймовірно, 2 Су-24.
Радар 76Н6 використовується для виявлення цілей на великих і середніх висотах та входить до складу зенітного комплексу С-300. У даному випадку це С-300ПМ2. Натомість 30Н6 відповідає за наведення та підсвітку цілей для роботи цього комплексу.
Супутникові знімки свідчать про наявність слідів пожежі на позиціях, де тривалий час перебувала зазначена техніка, але після удару вона зникла з кадрів. Крім того, є дані про пошкодження інших об’єктів, однак наразі підтвердження отримали саме ці випадки.
Супутникові знімки ураженої техніки / Фото "КіберБорошно"
Втрати ворога: останні новини
- Бійці "Маґури" знищили ворожий пункт управління БпЛА на Сумщині.
- На Запорізькому напрямку знищено російську важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок".
- Сили спеціальних операцій провели успішну операцію в окупованому Криму. Виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії Росії