Упевнено наближаємося до 100 тисяч: втрати окупантів станом на 11 грудня

Збройні Сили України ліквідували вже 94 140 російських окупантів. Наші захисники продовжують завдавати шалених втрат загарбникам.

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 380 загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі, тож статистика втрат ворога впевнено доходить до позначки у 100 тисяч.

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Втрати ворога

танків – 2 942;

бойових броньованих машин – 5 920;

артилерійських систем – 1 928;

РСЗВ – 397;

засобів ППО – 211;

літаків – 281;

гелікоптерів – 264;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 613;

крилатих ракет – 592;

кораблів/катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 540;

спеціальної техніки – 167.



Актуальна статистика втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ворог продовжує наступ і обстріли

Як зазначили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксували низку спроб ворога йти в наступ. Їх Сили оборони відбили у районах Новоселівського, Андріївки, Червонопопівки, Житлівки, Серебрянського, а також Білогорівки на Луганщині та Верхньокам'янського, Соледара, Бахмутського, Підгородного та Бахмута на Донеччині.

Також відомо, що росіяни завдали 3 ракетні та 17 авіаційних ударів. Крім того, здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ. Наголошуємо, що ризик атак з боку ворога усе ще дуже високий. Тож щойно лунає сирена – негайно вирушайте до укриття. Там слід перебувати доти, поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги.

Додамо, що за 10 грудня наші підрозділи ракетних військ і артилерії добряче обстріляли ворога. Їм вдалося уразити три пункти управління, а також три райони скупчення живої сили, зброї та техніки окупантів.

Оскільки ворог зазнає втрат, то він намагається бодай якось поповнити свій особовий склад. Зокрема тих підрозділів, які діють на Сєвєродонецькому напрямку. Для цього на тимчасово окупованій території Луганщини посилили примусову мобілізацію.

Відомо, що у Красному Лучі зросла кількість патрулів. Вони перевіряють у чоловіків документи, вручають повістки, а також відвозять до пункту зборів мобілізованих.