До 100 тисяч не так вже й далеко: свіжі втрати ворога станом на 19 грудня

Воїни ЗСУ щодня ризикують своїм життям, аби стримати ворога і вигнати його з українських земель. Станом на 19 грудня українські захисники та захисниці ліквідували вже 98800 загарбників.

За добу кількість загарбників скоротилася ще на 520 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

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Втрати російської армії у техніці

танків – 2988 (+1);

бойових броньованих машин – 5969 (+6);

артилерійських систем – 1953 (+5);

РСЗВ – 410;

засобів ППО – 212 (+1);

літаків – 281;

гелікоптерів – 264;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);

крилатих ракет – 653;

кораблів/катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13);

спеціальної техніки – 175 (+1).

Яка ситуація на фронтах

У генеральному штабі ЗСУ доповіли, що українські військові відбили атаки росіян біля 15 населених пунктів на Донбасі. Водночас окупанти продовжували обстрілювали позиції ЗСУ та мирні населені пункти України. "Шахіди" росіяни запускали по Києву та області. Нашим військовим вдалося збити 15 безпілотників, а загалом ворог використав понад 20 дронів.

На окупованих територіях Донецької та Запорізької областей ворог проводить обшуки населення. Особливо ретельно вони перевіряють мобільні телефони українців.

Водночас у Мелітопольському районі збільшилася кількість російських військових. Зараз вони планують залучити до участі в бойових діях українських поліцейських-зрадників. Наразі невідомо, чи погоджуються колаборанти воювати проти власної країни.

Ворог змінив тактику

Раніше повідомляли, що за останні кілька місяців тактика окупантів у війні проти України змінилася. Це може дати російським загарбникам певні невеликі переваги на полі бою. Як відзначив командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський, зараз вагнерівці, кадирівці та регулярні російські війська діють злагодженими пішими загонами.

Це сталося після того, як керувати російським вторгненням в Україну доручили Сєргєю Суровікіну. За словами Ступака, ворог зробив певні висновки після попередніх поразок.