Цифра знову вражає: втрати ворога станом на 23 грудня

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Втрати Росії у війні проти України вже перевалили позначку в 100 тисяч солдатів. Окупанти не зупиняють наступ на Україну, тому ЗСУ продовжують нищити загарбників. Так за минулу добу в Україні було ліквідовано ще 550 окупантів.