Цифра знову вражає: втрати ворога станом на 23 грудня
23 грудня 2022, 08:00Читать новость на русском
Втрати Росії у війні проти України вже перевалили позначку в 100 тисяч солдатів. Окупанти не зупиняють наступ на Україну, тому ЗСУ продовжують нищити загарбників. Так за минулу добу в Україні було ліквідовано ще 550 окупантів.
Загальні бойові втрати Росії станом на 23 грудня складають 100 950 військових. Однак ці дані не остаточноі, оскільки постійно оновлюються.
До речі "Перевиконали план": ЗСУ ліквідували понад 100 тисяч окупантів – свіжі втрати ворога
Втрати ворога станом на 23 грудня
- танків – 3005 (+2) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5986 (+5) одиниць;
- артилерійських систем – 1984 (+6) одиниць;
- РСЗВ – 414 (+1) одиниць;
- засобів ППО – 212 (+0) одиниць;
- літаків – 283 (+0) одиниці;
- гелікоптерів – 267 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5) одиниць;
- крилатих ракет – 653 (+0) одиниць;
- кораблів/катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7) одиниць;
- спеціальної техніки – 178 (+0) одиниць.
У росіян шалені втрати
- 23 грудня в Генштабі ЗСУ заявили, що через значні втрати, росіяни облаштували військовий госпіталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Також кілька туристичних баз міста загарбники використовують як пункти дислокації своїх військ.
- Окрім того, росіяни вже "вистроїлись" у цілу алею на Кубані. Там з'явились могили 50 зеків, яких завербували на війну в Україні. Воювали вони у складі ПВК "Вагнер".
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